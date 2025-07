Un nuovo beauty trend a far del blush il grande protagonista è tra noi, e promette un incarnato invidiabile, ad effetto "baciato dal sole": come ricreare le champagne cheeks, la guida pratica e i prodotti

Una decina di anni fa, quando tutto ciò che contava era riuscire a carpire l’esatta tecnica dietro al contouring scultoreo operato dall’abile Mario Dedivanovic sul viso di Kim Kardashian, credere che sarebbe presto venuto un tempo in cui la naturalezza sarebbe stato il vero obiettivo a cui tendere risultava davvero difficile.

Eppure è successo: siamo – ancora una volta – nell’era del blush. Quel sottovalutato diffuso rossore delle gote, da qualche stagione a questa parte, basta e avanza a delineare volumi e linee del volto. Un proposito caratterizzante forse solo l’età della Reggenza, quando un velo di timidezza sul viso (spesso soltanto artificiale) era cruciale tanto quanto strizzarsi in un corsetto sino a perdere il fiato. Ebbene, ora che il cosiddetto fard ha finalmente abbandonato le zone d’ombra di ogni postazione make-up che si rispetti, è finito dritto dritto sotto le luci della ribalta: sono infatti numerosissimi i beauty trend nascenti a vederlo protagonista, e altrettante le nuove tecniche di applicazione. L’ultimo? Sa di estate, brindisi sulla spiaggia e ricalca quel sospirato effetto “pelle baciata dal sole”.

Champagne cheeks, guida al beauty trend che regala gote baciate dal sole per l’estate 2025

Se il tono di blush più celebre resta e resterà sempre rosato, per un trucco ad effetto bonne mine capace di conferire in un solo gesto un diffuso senso di salute al viso, ecco giungerne quest’estate l’ennesima evoluzione: si chiamano champagne cheeks le gote color champagne attualmente ovunque sui social, ottenute grazie a pigmenti iridescenti e illuminanti pronti a catturare i raggi del sole.

Neutro quanto basta per poter essere indossato ogni giorno risultando comunque chic e sofisticato, è proprio questo l’ultimo erede dei fucsia, dei rossi e dei berry così tanto in voga nel corso dei passati mesi invernali. Come di consueto è stato web, ovviamente, a coniare uno specifico nome per quella tonalità apparentemente anonima che, a gran sorpresa, riesce a risultare donante davvero su ogni tipologia di incarnato: di gran lunga più accurato, il popolo di TikTok ha ribattezzato la tendenza sad beige blush, termine che si riferisce a polveri o creme perlate che vedono abbinate una base marrone a toni più caldi e rosati.

Il risultato? Un istantaneo effetto ”pelle da vacanza”, dalle guance terracotta a fingere quella particolare sfumatura provocata dal mix tra sole intenso e caldo umido dei tropici.

A questo punto il quesito sorge spontaneo: dove abbiamo già visto questi tocchi rosé, luminosi quanto basta per irradiare l’intero volto e così tutto attorno? Il viralissimo beauty trend a tema bollicine sarebbe frutto dei look caratterizzanti la nota serie tv The White Lotus, frutto delle abili mani della make-up artist Rebecca Hickey, la quale si è fortemente impegnata nel realizzare sulle attrici un trucco che donasse un aspetto vacanziero al volto, quello tipico dei primi giorni di mare. Come si ottiene? Te lo spieghiamo subito.

Quelle oramai ultra note alla Gen Z con il nome di champagne cheeks hanno come punto focale un blush nettamente più chiaro ed iridescente dei classici a cui siamo abituati: sebbene in commercio vi siano svariati prodotti pronti ad esaudire efficacemente tale requisito, molto spesso, come si può vedere dai tanti video tutorial a circolare sulle piattaforme social, la sua formula è una pura e semplice mescolanza tra due prodotti liquidi dalla finitura glowy.

I colori da prediligere sono quelli extra naturali quali il pesca, il quarzo e il rosa antico, proprio allo scopo di permettere di accendere il viso con un immediato effetto radioso fondente.

Dopo aver provveduto a scolpire la solita base viso di fiducia, dunque, si procede sovrapponendovi con maestria la combo blush liquido e illuminante dorato: vertendo la voga su di una gradazione neutra dovrebbe tendenzialmente donare a tutti, a patto che la si adatti al proprio incarnato optando all’occorrenza per un beige, oppure un terracotta o un bronzo, a seconda del colore della propria pelle.

La rugiadosa miscela ottenuta dovrà essere applicata partendo dall’osso zigomatico sino al centro della gota, senza mai superarla: solo così facendo non solo si illuminerà bene il volto, ma soprattutto gli si donerà un aspetto liftato e naturalmente scolpito.

L’highlighter, poi, da scegliere rigorosamente en pendant, dovrà necessariamente risultare discreto per diffondere quel ricercato tocco di luce che non risulta mai strobo o metallizzato ma, piuttosto, naturale. Fondamentale, in questo senso, il modo in cui si applicano i prodotti: onde evitare che il pigmento risulti troppo saturo sarebbe meglio lavorarlo sul dorso della mano e stenderlo sulla zona interessata con il pennello (o la spugnetta) fino al completo assorbimento; si dovrà avere cura di sfumarlo bene e in fretta, in maniera tale che non risulti visibile alcun segno o traccia di setole.

A quel punto sarà finalmente giunto il tempo di riapplicare l’illuminante sulle guance, possibilmente ad effetto diffuso. Ove necessario, un’ottima strategia è quella di tamponare il tutto con una beauty blender per sincerarsi che i colori si fondano alla perfezione risultando omogenei addosso. Invece di ricorrere alla classica cipria in polvere, è preferenziale vaporizzare un setting spray per fissare il trucco mantenendone al tempo stesso l’aspetto radioso.

Come completare il make-up, a champagne cheeks assestate? Il tacito consiglio della truccatrice madre della tendenza è che il resto sia mantenuto il più possibile sobrio e minimale, così da permettere loro di risaltare. Niente ulteriori contouring né bronzing, dunque, e sugli occhi un maquillaje più soft e delicato, corredato da labbra naturali o addirittura nude.

Ci troviamo forse dinanzi al trucco perfetto per l’estate 2025? La risposta è assolutamente sì: oltre ad essere fresco, portabile e, diciamocelo, anche di facile replica, ad essere fortemente valorizzati non sono soltanto i tratti somatici ma anche e soprattutto l’abbronzatura, perché incredibilmente esaltata dalle perlescenze dello strepitoso connubio blush-highlighter. Un’esperimento di bellezza che vale assolutamente la pena provare, insomma, specie con i prodotti giusti, quelli sopraelencati.