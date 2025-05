Il setting spray per un make up che dura da mattina a sera profuma di caramella. E funziona davvero

Il prodotto must have per la bella stagione lo trovate adesso in sconto. Il setting spray profumato che garantisce un make-up perfetto e long lasting dalla mattina alla sera

Fonte: IPA il setting spray da avere adesso è in sconto

Con l’arrivo della bella stagione e dei primi caldi ecco che il pensiero di come rendere il proprio make-up impeccabile e resistente a ogni situazione e cambiamento della pelle durante il giorno inizia a far capolino nella nostra mente. Dopo tutto quando arriverà l’estate dobbiamo essere preparate al caldo, al sudore e alle giornate al mare o in piscina, e questo dettaglio del nostro beauty look estivo non può essere trascurato. Ecco perché è proprio adesso il momento giusto di provare un prodotto che vi garantisca un trucco long lasting e perfetto da mattina a sera, un setting spray che trovate in sconto su Amazon e che fissa il vostro make-up impedendogli di colare durante il giorno. E il tutto con una strepitosa profumazione!

Cos’è il setting spray NYX Professional Makeup Marshmellow Matte

Parliamo di NYX Professional Makeup Marshmellow Matte Setting Spray, un vero alleato del vostro make-up estivo, facile da usare e che allunga la resistenza del trucco come nessun altro. Un setting spray che vi dona un beauty look dal finish impeccabile, riducendo la luminosità dell’incarnato e minimizzando i pori della pelle, il tutto con un tocco delicato sulla cute e lasciandola traspirare.

Un prodotto che vale la pena provare e che agisce immediatamente fin dal primo spruzzo, garantendovi anche una piacevolissima profumazione sulla pelle, grazie alla sua fragranza alla caramella. Come dire, un setting spray che vi dona un aspetto perfetto e un profumo dolcissimo e impossibile da non voler sentire.

I benefici del setting spray Marshmellow Matte

Ma perché dovreste provarlo? Beh, prima di tutto perché lo trovate ora in sconto su Amazon ma anche per le diverse azioni che svolge una volta applicato. Il setting spray Marshmellow Matte, infatti, agisce con ben 10 benefici diversi: opacizza e leviga la pelle, prolunga la durata del trucco fino a 16 ore, riduce l’effetto lucido sulla cute, dona un look fresco al viso, minimizza i pori, non sbava, è un prodotto no transfer e infine, cosa non trascurabile, ha un profumo delizioso di caramella che rimane sulla pelle in modo delicato! Uno spray fissante fresco e opaco, dalla formula leggera, traspirante e vegana, che dona una resistenza unica al vostro make-up, perfezionando la cute come un trattamento di bellezza.

Come si utilizza

Per utilizzare al meglio lo spray setting di NYX e godere di tutti questi benefici vi basta eseguire la vostra normalissima e consolidata skincare viso, applicando un primer pre trucco, il make-up desiderato e, una volta fatto, posizionando lo spray fissante a circa 15 centimetri dal viso e spruzzandolo in modo uniforme. Una volta fatto dovrete lasciare che si asciughi per un minuto, garantendovi un make-up intatto e dal finish perfetto fino a 16 ore!

Insomma, i motivi per provare il setting spray Marshmellow Matte di NYX sono davvero tanti, sia in termini di benefici per la pelle che di resa del vostro make-up. Oltre al fatto che lo trovate adesso a un prezzo piccolissimo, una coccola beauty accessibile e efficace per garantirvi un beauty look long lasting fino al prossimo autunno.

