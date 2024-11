Berry make up, il beauty look dell’autunno che si ispira ai frutti di bosco e che puoi replicare

More, mirtilli, lamponi e ribes in tutte le loro dolci e succose sfumature, per un make up tutto da assaggiare (ed è facilissimo da ricreare!)

Fonte: GettyImages Berry make up, il succoso trend di stagione

I frutti di bosco come mirtilli, more, lamponi e ribes, offrono una palette perfetta per un make up autunnale che esprima profondità, eleganza e un tocco di mistero. In una parola, stiamo parlando del Berry make up!

Il trend sta già spopolando sui social come Instagram e TikTok perché richiama le tonalità burgundy, di grande tendenza questo autunno, e, con qualche piccolo accorgimento, sta bene davvero a tutte.

Com’è facile intuire, il trucco si ispira ai frutti di bosco giocando su sfumature di rosso, viola, blu, bordeaux e burgundy, che richiamano i toni naturali della stagione e si sposano perfettamente con un look autunnale.

Ma come ricrearlo? E con quali prodotti?

Base vellutata e gote in primo piano

Il Berry make up prevedere una base flawless e impalpabile, dal finish naturale e vellutato, proprio come la superficie di una mora matura.

Scegli quindi un fondotinta con copertura da leggera a media che lasci intravedere la pelle ma che uniformi l’incarnato in un tono neutro che esalti i tuoi colori naturali. Per questo, un’alternativa migliore potrebbe essere utilizzare una BB cream come la BB cream di Erborian – made in Korea e arricchita con 7 erbe e Ginseng, per un effetto mat ma rimpolpante – utile ad ottenere un effetto estremamente naturale ma minimizzando le imperfezioni e le discromie.

Erborian BB cream Erborian

Protagonista indiscusso del Berry make up è il blush, elemento che va scelto con grande attenzione perché caratterizza fortemente questo make up look. Puoi scegliere se optare per sfumature più calde o più fredde a seconda dell’ incarnato, spaziando dal prugna intenso e violaceo fino alle tonalità del lampone, l’importante è applicarne una quantità generosa. Così, zigomi, gote e naso arrossiscono come accade con l’arrivo dei primi freddi, attendendo il tipico effetto “guance baciate dal freddo”, donando vivacità e freschezza al viso. Si può preferire un prodotto in polvere, ma l’effetto migliore lo si otterrà con un blush in crema.

Offerta 3INA Make Up Blush in Crema con Acido ialuronico n. 385 - Borgogna

Offerta MaxFactor Blush in polvere - Sunkissed Rose

Labbra Intense come le more o succose come lamponi

Le labbra ispirate ai frutti di bosco sono il principale punto di attenzione di questo make up autunnale. Il focus è su colori scuri e succosi, che ricordano le more e i lamponi. Via libera ai rossetti prugna, bordeaux o viola scuro, tonalità che rievocano il colore delle more mature, oppure i colori vibranti del rosso che ricorda le tonalità dei lamponi appena raccolti.

Offerta Boujours Rouge Edition Velvet - 019 Jolie De Vin

Il trend di stagione vuole labbra dalle texture mat e vellutate, ma, a seconda dei gusti, si può adottare uno stile più glamour aggiungendo un gloss. L’ideale è applicarlo in maniera imprecisa, smudged, tamponando il prodotto con le dita per un effetto “labbra mordicchiate” e arrossate dal vento fresco di stagione.

Offerta Maybelline Vivid Matt liquid - Berry Boost

Incornicia gli occhi soft per concludere il beauty look

Con labbra così importanti, gli occhi nel Berry make up sono un elemento da incorniciare ma senza renderli protagonisti, per non rischiare di ottenere un effetto troppo carico che appesantirebbe il volto.



Offerta Maybelline Mascara Ciglia Sensazionali Sky High

Scegli un mascara nero o marrone che definisca e allunghi le ciglia in modo naturale e opta per un velo di ombretto dalle sfumature fruttate che aiuti da dare profondità all’occhio.

Kiko High Pigment Eyeshadow 42 - Matt Cherry Red

Il consiglio in più: porta sempre con te in borsetta il Labello Blackberry Shine – tonalità (e sapore!) perfetta per questo make up – e usalo per idratare e ravvivare le labbra e aggiungere un tocco di colore alle guance. Low cost e effortless, sarà un tuo prezioso alleato!

Offerta Labello Labello Blackberry Shine

