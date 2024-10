Guida al contrast make-up. La tendenza beauty che arriva da Tik Tok e che ti svolta il look

Alla ricerca del trucco perfetto? Il contrast make-up è la tecnica che ti cambierà la vita (e il look) in poche e precise mosse

Fonte: Getty Images Contrast make-up, il trend beauty da provare subito

Scopo del make-up, oltre a quello di regalarci dei beauty look sempre diversi e accattivanti, è quello di enfatizzare in nostri punti di forza, minimizzare quelli che ci piacciono di meno e, in linea generale, valorizzare il nostro incarnato grazie all’uso sapiente dei prodotti di cosmesi. E che si tratti di un buon correttore, un fondotinta o del blush, quello che conta è usarli nel modo corretto, andando a creare un trucco il più possibile naturale e privo di contrasti netti che creino un effetto maschera, non omogeneo e disarmonico.

Ed è proprio da questa necessità di ottenere un make-up che si adatti alla perfezione alla nostre caratteristiche naturali che nasce una nuova tendenza in fatto di beauty, il contrast make-up. Un trend approdato su Tik Tok e che pone l’accento sulla possibilità di mettere in risalto le proprie caratteristiche migliori grazie al trucco e al suo utilizzo nel modo giusto.

Cos’è e come nasce il contrast make-up

Una tecnica creata dalla truccatrice francese Aliénor, e che incoraggia ad applicare i prodotti in base alle tonalità naturali della propria pelle, degli occhi e dei capelli, mettendoli in relazioni tra loro per trovare le sfumature giuste e che meglio ci valorizzino.

Quante volte, infatti, abbiamo provato un rossetto nuovo che al momento dell’acquisto ci sembrava bellissimo, per poi accorgerci che su di noi l’effetto non era poi un granché. O ancora un ombretto che incupiva lo sguardo piuttosto che illuminarlo. Bene, non siete state voi a usarli nel modo scorretto, semplicemente i colori scelti non erano adatti alle vostre tonalità naturali, andando in contrasto con le sfumature e i toni della vostra pelle e facendoli scomparire dietro il trucco stesso.

Scopo del contrast make-up, quindi, è quello di creare un gioco di equilibri tra le diverse tonalità che ci caratterizzano, andando ad analizzare la tipologia di contrasto che si crea tra la cute, il colore dei capelli e quello degli occhi e creando un beauty look che sia davvero capace di enfatizzare i punti di forza di ognuna di noi semplicemente optando per i colori giusti.

Un trend che piace, che è stato visto oltre 11,1 milioni di volte e che ha guadagnato 513,6k di like solo su Tik Tok. Ma su cosa si basa esattamente?

Le diverse tipologie di contrasto

La tecnica del contrast make-up si base essenzialmente sull’individuazione di tre categorie di contrasti: basso, medio o contrasto alto.

Un contrasto alto o “high contrast” è quello che caratterizza coloro che hanno una pelle chiara e capelli castani scuri o neri, come l’attrice Lily Collins per esempio, Jenna Ortega o Anne Hathaway. Un contrasto che sia crea quando il colore delle pelle e dei capelli ha una differenza netta ed evidente.

è quello che caratterizza coloro che hanno una pelle chiara e capelli castani scuri o neri, come l’attrice Lily Collins per esempio, Jenna Ortega o Anne Hathaway. Un contrasto che sia crea quando il colore delle pelle e dei capelli ha una differenza netta ed evidente. Il contrasto medio o “medium contrast” è tipico di chi ha una chioma castana chiara o mielata e una carnagione olivastra, come l’attrice Zendaya per esempio, ma anche Jessica Alba. E fino a chi sfoggia una chioma rossa come Jessica Chastain. Un contrasto in cui, quindi, la differenza cromatica tra pelle e capelli si addolcisce, mostrandosi in modo più equilibrato.

è tipico di chi ha una chioma castana chiara o mielata e una carnagione olivastra, come l’attrice Zendaya per esempio, ma anche Jessica Alba. E fino a chi sfoggia una chioma rossa come Jessica Chastain. Un contrasto in cui, quindi, la differenza cromatica tra pelle e capelli si addolcisce, mostrandosi in modo più equilibrato. Il contrasto basso o “low contrast”, invece, corrisponde alle persone che hanno la pelle chiara, occhi azzurri o verdi e capelli biondi, e che presentano un contrasto di colori armonioso, quasi impercettibile. Una tipologia di contrasto che si può trovare in attrici come Sidney Sweeney o Gigi Hadid. Ma che si nota anche in chi ha la pelle e i capelli scuri, come la modella Adut Akech per intenderci, in cui la differenza tra la chioma e la cute non è così evidente.

Tutte caratteristiche che sono abbastanza evidenti e che possono essere facilmente identificate da ognuna di noi semplicemente osservandosi. Quanto meno per avvicinarsi il più possibile a una scelta più oculata dei colori da utilizzare quando ci trucchiamo.

Come truccarsi se si ha un contrasto alto

Se si ha un contrasto alto, per esempio, è importante andare ad attenuare la differenza di colore tra pelle e capelli, aggiungendo tonalità più scure e intense al trucco e realizzando un contrast make-up che faccia risaltare maggiormente gli occhi, le labbra e le guance. Per esempio optando per un eyeliner nero, una palette occhi marrone scuro e un rossetto mattone, borgogna e rosso. Se si preferisce un beauty look più naturale e delicato, invece, si può virare su tonalità più chiare, come il rosa e fino alle gradazioni di rosso più tenui.

Contrasto medio, quali prodotti scegliere

Per chi ha un contrasto medio, in cui non c’è una netta differenza tra i vari colori, la parola d’ordine è equilibrio. Seguendo alle lettera le “regole” del contrast make-up, quindi, quello che si andrà a fare è intensificare i lineamenti optando per prodotti con colori con un paio di gradi più scuri del proprio tono naturale. Optando per un rossetto rosato, per esempio, per un eyeliner o una matita occhi marrone e per una palette di ombretti marrone chiaro e fino allo champagne. Oltre che a un blush leggero e che richiami alle tonalità nude.

Contrasto basso, come realizzare il make-up giusto

Infine, per coloro che hanno un contrasto basso, caratterizzato da colori di pelle, capelli e occhi molto simili tra loro e che quasi si confondono, è importante evitare i colori troppo forti, come il rossetto dai toni intensi o il blush corallo, preferendo invece una maggior profondità ai lineamenti, optando per un blush nelle tonalità nude, tra il rosa e il beige, che riprendano la propria carnagione. E virando su prodotti come degli ombretti nelle tinte pastello e dei rossetti o lip balm nei toni del rosa.

E imparando a usare il trucco a nostro favore, capendo cosa ci valorizza e cosa no in funzione delle nostre caratteristiche naturali. Che sono già di per sé perfette per noi perché innate.

