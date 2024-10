Fonte: Getty Zendaya, come avere le bold lips rosse come le sue

Rosse, declinate in tutte le sfumature di questo colore e impossibili da non guardare: sono le bold lips una delle tendenze make – up per l’autunno, che vede le labbra tornare al centro della scena.

Occhi puntati su di loro, quindi, per creare dei look che lasciano il segno. Ma, anche, nessun timore: i rossetti rossi possono stare bene a tutte, la cosa importante è scegliere la nuance giusta che valorizzi il proprio incarnato. Fondamentale, infine, curare le labbra perché è il loro momento e devono essere più belle che mai.

Bold lips, l’ossessione dell’autunno è questa

Cambiano le stagioni e cambiano anche le mode, ma alcune sono destinare a tornare in maniera ciclica: proprio come il rossetto rosso, vero grande protagonista di decenni di look. E anche per l’autunno 2024 le bold lips di questo colore sono il trucco da sfoggiare per creare dei look sorprendenti, femminili, power e un pizzico sensuali.

Abbiamo visto le star tornare a sfoggiare il rossetto rosso, dando vita a make-up che non passano inosservati. Ad esempio Zendaya, lei lo ha sfoggiato abbinandolo a un trucco minimal che fa in modo che il focus sia sulle labbra. La star si è concessa due tocchi di colore in un outfit altrimenti incentrato su bianco e nero: la bocca e un punto di rosso sulla giacca.

Ed è quello il bello delle bold lips: il resto del make-up può essere minimal per lasciare che sia la bocca la vera protagonista del viso.

Elegante e seducente, il rosso è adatto a tantissimi look diversi: formale, chic e casual. Quindi lo si può sfoggiare per un incontro di lavoro, ma anche per una serata di festa, abbinandolo a vestiti e outfit diversi e divertendosi a sperimentare. Un po’ come ha fatto Zendaya.

A chi sta bene il rossetto rosso

Il rossetto rosso sta bene soprattutto a chi ha occhi e capelli scuri e un colore di pelle più scuro, ma questo non significa che tutte le altre non possano indossarlo.

La cosa importante è valutare bene quale sfumatura di questa nuance si abbina meglio con l’incarnato e lo valorizza: ci sono tonalità più calde e altre più fredde e questo è l’aspetto più importante sul quale concentrarsi. Le seconde staranno meglio a chi ha la pelle chiara e gli occhi chiari, mentre le tonalità calde sono adatte a chi ha una pelle più tendente all’ambrato o all’olivastro.

Quali rossetti rossi avere per bold lips perfette

Ma quali rossetti comprare per bold lips perfette e che catturano l’attenzione? Ci sono alcuni prodotti che sono dei veri e propri must have e che regalano alle labbra la giusta sfumatura per creare un trucco perfetto. Ed essere fantastiche come Jenna Ortega.

Tra i best seller vi è Revlon Super Lustrous Lipstick che garantisce un’ottima copertura e intensità del colore, ma anche un’azione idratante e protettiva e una formula cremosa. È un rossetto iconico che regala alle labbra un aspetto più liscio e pieno.

Maybelline, invece, propone un rossetto favoloso che dura a lungo: è SuperStay Matte Ink, una tinta labbra amatissima che regala un colore intenso e vibrante, che promette di rimanere tale fino a 16 ore. L’applicatore è a punta e aiuta a tracciare linee precise e senza sbavature.

Promette lunga durata anche il rossetto di Rimmel Lasting Finish Matte, effetto opaco, colore estremo e labbra idratate grazie a una formula cremosa e leggera che scivola e si fonde con la pelle dopo l’applicazione. Da provare, ad esempio, nel color corallo per bold lips sensuali.

3Ina Makeup propone The Lipstick 244, matte e intenso, questo rossetto rosso cremoso profuma di vaniglia. Le labbra risultano idratate e più carnose, nutrite e favolose. Al bacio.

È di L’Oréal Paris, poi, il rossetto Colore Riche Intense: anche questo matte, dona alle labbra un effetto volumizzante e idratante, arrivando a fino 16 ore di tenuta. Il colore è pieno e l’aspetto finale rimpolpato.

Amatissima – infine – anche la tinta labbra di Maybelline, la Superstay Vinyl Ink, per labbra rosse ma dall’effetto vinilico: ha un finish luminoso e senza sbavature, che dura fino a 16 ore. Le bold lips appaiono luminose e brillanti, con un colore super intenso.

Consigli utili per bold lips tinte di rosso

Per un effetto finale favoloso, però, è bene ricordarsi alcuni consigli utili perché il rossetto giusto non basta.

Infatti la cosa più importante da fare sempre è curare le proprie labbra, proprio come facciamo con il resto del viso e del corpo.

La beauty routine dedicata a loro, quindi, deve prevedere alcuni step. Sì a leggeri scrub da applicare in maniera ciclica e almeno una volta alla settimana: devono essere molto delicati e indicati specificatamente per le labbra. Mai dimenticare, poi, i prodotti idratanti e protettivi per coccolare e mantenerle in salute. Da applicare ogni giorno.

Se le labbra sono curate, l’effetto finale del make-up sarà perfetto e sarà impossibile non lasciarsi sedurre da tutte le declinazioni di rosso: l’autunno ha una nuova ossessione ed è il momento giusto per sperimentarla.

