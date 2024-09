Il make-up rosso di Jenna Ortega è già tendenza d’autunno. Come replicarlo

Intenso, avvolgente, perfettamente in chiave soft goth glam. Il make-up rosso di Jenna Ortega è il must dell'autunno e lo potete realizzare anche voi!

Fonte: iStock Il make-up rosso di Jenna Ortega è un tripudio gotico da provare

Dopo averla vista protagonista nella serie Mercoledì e nel film Beetlejuice Beetlejuice, un’idea ce l’eravamo già fatta, ma è stato con il suo passaggio sulla passerella più glam del cinema che ne abbiamo avuto la definitiva conferma. Jenna Ortega è davvero la regina indiscussa dell’estetica soft goth glam, una versione meno cupa del look gotico puro. E che con il make-up rosso sfoggiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e realizzato dalla make-up artist francese Mélanie Inglessis, ci insegna come portare alla perfezione uno dei colori di punta dell’autunno, il rosso, in una versione leggermente dark ma piena di fascino ed eleganza.

Il make-up rosso più gotico dell’autunno

Un trucco che ognuna di noi può replicare, seguendo gli step giusti e optando per i prodotti migliori. E provando a donare al proprio beauty look lo stesso impatto visivo della Ortega, infiammando ogni vostra uscita come ha fatto l’attrice sul primo red carpet della Mostra del Cinema. Un rosso intenso, sanguigno, che omaggia in chiave moderna il personaggio di Lydia Deetz, interpretato da Winona Ryder nella pellicola originale del film di Tim Burton dell’88, Beetlejuice.

Un make-up total red, dall’ombretto alle labbra, le vere protagoniste del beauty look di Jenna Ortega. Una tonalità perfetta da sfoggiare durante questo autunno alle porte e che, visto il risultato finale, di porte ve ne spalancherà a migliaia. Ma come replicare il make up rosso della Ortega anche su di sé?

Come si realizza il make-up rosso di Jenna Ortega

Primo requisito fondamentale è la voglia di stupire e l’assenza totale di paura nell’osare con un trucco che non vi farà passare inosservate. In secondo luogo è importante che la vostra base viso sia impeccabile, un risultato facilmente ottenibile con una detersione e idratazione profonda della pelle e con una base trucco delicata, uniforme e compatta.

Un trucco che non può non partire da un primer, da applicare per rendere la pelle del viso levigata e omogenea e per garantire al make up di aderire alla perfezione, e un po’ di correttore solo dove necessario e in particolare nella zona perioculare, per donare alla parte un aspetto fresco e riposato. Un passata di fondotinta per uniformare l’incarnato e un velo di cipria per fissare il tutto, regalandovi una base viso super naturale e delicata e lasciando che sia il rosso di occhi e labbra a spiccare.

Una volta fatto si passa alla realizzazione dello smokey eyes di Jenna Ortega, un trucco occhi rosso e sfumato, sia sulla palpebra superiore, arrivando fino alle sopracciglia, sia passando un po’ di ombretto anche sulla palpebra inferiore, un piccolo stratagemma che dona allo sguardo un’intensità in drama mood assolutamente unica.

Un effetto che potete ottenere con un ombretto rosso opaco (realizzato con gli ombretti rossi e bordeaux della palette Diorshow nel caso della Ortega ma che voi potete ricreare con l’ombretto rosso che preferite), aggiungendo solo sulla parte centrale della palpebra superiore un tocco di illuminante utile ad aprire lo sguardo.

Matita viola sia sulla rima superiore che su quella inferiore e una passata di mascara nero per donare volume alle ciglia. E il vostro trucco occhi total red è pronto.

Ed eccoci arrivare al punto forte del make up rosso di Jenna Ortega, le labbra. Un tripudio di sensualità e di fascino in versione soft goth glam. Un rossetto rosso opaco, intenso, avvolgente, che nel caso specifico dell’attrice è il rosso scarlatto di Rouge Dior 999.

Il tutto arricchito da un raccolto morbido in versione messy che va a ricreare la forma di un fiore, con dei ciuffi che ricadono sul viso e che gli donano un aspetto dolce e delicato, nonostante il forte impatto dato dal make-up rosso.

Ed ecco fatto, avete ricreato il trucco di Jenna Ortega, un make-up rosso che cattura lo sguardo e che vi farà sentire le protagoniste di ogni vostra uscita, ovviamente in chiave gotica.