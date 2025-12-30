Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Una pelle perfetta, di quelle che catturano lo sguardo e ci rendono favolose, e con un make-up che c’è ma non si vede. Per sfoggiare un incarnato così basta un solo prodotto, che però cela tantissimi vantaggi da non sottovalutare. Si tratta di Accord Parfait di L’Oréal Paris, un fondotinta liquido effetto seconda pelle, infuso di acido ialuronico, che va a nascondere le imperfezioni, mentre idrata e regala un effetto finale modulabile in base alle esigenze, ma sempre molto naturale.

Ora lo possiamo acquistare con uno sconto del 45% sul prezzo consigliato: da non perdere.

Tutte le ottime ragioni per usare il fondotinta liquido

Ci sono prodotti che sono la svolta nella nostra routine trucco, sono quelli davvero efficaci, che ci regalano un incarnato favoloso e che ci rendono bellissime.

Proprio come promette di fare Accord Parfait di L’Oréal Paris, si tratta di un fondotinta liquido che si sposa alla perfezione con la nostra pelle regalando un effetto finale naturale, ma al tempo stesso uniforme e luminoso.

La sua coprenza è modulabile e ci permette di evitare il fastidioso effetto maschera, basta scegliere la quantità di prodotto per decidere quanto e dove coprire. Il fondotinta si fonde con la pelle che, dopo averlo applicato, appare setosa e idratata.

Questo anche perché è infuso con acido ialuronico, noto proprio per le sue tante capacità, come quelle di idratare e rimpolpare l’incarnato.

Tra i numerosi vantaggi del prodotto che, va sottolineato, non risulta mai polveroso o pesante, vi è anche la vasta gamma di colorazioni che ci permette di scegliere con facilità quella che maggiormente si adatta al nostro viso. Vengono proposti toni che virano dal caldo al freddo, senza dimenticare il neutro, e che si trovano in tutte le colorazioni: dalla più chiara alla più scura.

La pelle risulta levigata, perfetta, proprio come l’abbiamo sempre sognata. Se tutto questo non bastasse va anche ricordato che non ha profumo, che è dermatologicamente testato e che ora si presenta in un nuovo flacone.

Da comprare adesso in sconto: del resto le recensioni sono davvero numerose e superano le 30mila. Inoltre, la maggior parte di queste sono positive e vanno a sottolineare proprio come sia in grado di coprire ma di farlo in maniera naturale, senza lasciare il viso appesantito ma donandogli leggerezza e luminosità.

Come scegliere e applicare il fondotinta Accord Parfait di L’Oréal Paris

La prima cosa da fare, per scegliere quale fondotinta Accord Parfait di L’Oréal Paris fa per noi, è quella di selezionare il colore, procedendo tramite i numeri che vanno dallo 0,5 – che è il più chiaro – al 12 che è, invece, il più scuro. Stabilita qual è la tonalità migliore per noi, dobbiamo poi scegliere i sottotoni tra caldo, neutro e freddo.

Difficile sbagliare con una così ampia gamma di colori, che ci consentono di trovare quello più adatto al nostro incarnato e che ci offre un effetto finale decisamente wow.

Prima dell’applicazione si deve stendere la crema idratante, poi si agita la confezione e si eroga un po’ di prodotto sul dorso della mano, oppure direttamente sulla pelle del viso. Infine si va a stendere con una beauty blender o con un pennello per fondotinta.

Accord Parfait di L’Oréal Paris è l’alleato di bellezza per affrontare le giornate con un viso al top.

