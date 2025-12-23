A Cannes l'attrice ha svelato il suo alleato di bellezza: una formula leggera che nasconde i segni del tempo senza appesantire. E costa meno di una colazione.

GettyImages Helen Mirrer ama questo fondotinta di L'Oréal

Mentre i flash dei fotografi illuminano la Croisette, c’è una costante che brilla più dei diamanti: Helen Mirren. A 79 anni (portati divinamente), l’attrice e brand ambassador è tornata al Festival non solo per celebrare il cinema, ma per sostenere i talenti femminili durante la quarta edizione dei Lights on Women’s Worth Awards di L’Oréal Paris.

Ma tra un discorso sull’empowerment femminile e un red carpet, l’attenzione di tutti si è spostata su un dettaglio impossibile da ignorare: il suo incarnato perfetto, fresco e radioso. Qual è il segreto? Niente filtri e, sorprendentemente, nessun prodotto di lusso introvabile.

Perché Helen adora il L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation

La Dame ha svelato che il suo alleato numero uno è un prodotto che potreste trovare facilmente nella trousse di una teenager della Gen Z: il fondotinta L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Foundation (noto in Italia anche come Accord Parfait).

“È davvero, davvero ottimo,” ha confessato la Mirren durante l’intervista. Nonostante abbia accesso a quella che lei definisce una “incredibile catena di montaggio” di make-up artist, la sua scelta ricade spesso su questo classico da drugstore. “Hanno una vasta selezione di tonalità ed è un fondotinta favoloso. Lo usano anche molti dei make-up artist con cui lavoro.”, spiega la Mirren.

Il fondotinta che mette d’accordo nonne e nipoti

Perché un prodotto amato da un’icona over 70 è diventato un must-have anche per le giovanissime? La risposta sta nella versatilità della formula.

L’effetto “Seconda Pelle”: le teenager cercano il look “clean girl aesthetic” (pelle che sembra pelle), mentre le donne mature vogliono evitare l’effetto maschera che segna le rughe. Il True Match vince su entrambi i fronti grazie alla sua texture idratante a media coprenza.

Il potere levigante : secondo le recensioni di chi lo ha acquistato (e parliamo di quasi 4.000 fan), questo fondotinta fa miracoli sulla texture. Una consumatrice di mezza età ha sottolineato come il prodotto “levighi la texture, i pori dilatati, le zone secche e le rughe”, regalando un aspetto immediatamente più giovane.

: secondo le recensioni di chi lo ha acquistato (e parliamo di quasi 4.000 fan), questo fondotinta fa miracoli sulla texture. Una consumatrice di mezza età ha sottolineato come il prodotto “levighi la texture, i pori dilatati, le zone secche e le rughe”, regalando un aspetto immediatamente più giovane. L’inclusività (47 sfumature di te): con ben 47 tonalità disponibili, elimina l’incubo dello stacco di colore tra collo e viso, un problema che affligge sia chi ha la pelle diafana sia chi ha incarnati profondi.

Helen Mirren ha confermato che anche chi ha problemi di “pelle a chiazze” o rossori trova in questo fondotinta un alleato per ricevere complimenti su quanto il viso appaia “sano”.

La notizia migliore? Questo segreto di bellezza hollywoodiano è incredibilmente democratico. Con un prezzo che si aggira intorno ai 14 dollari (spesso anche meno in offerta in Italia), costa meno di un latte macchiato speciale in una caffetteria alla moda. Se volete catturare un po’ di quella “Helen Mirren energy” — classe, saggezza e un pizzico di irriverenza — sapete cosa aggiungere al carrello. Ma affrettatevi: quando una Dame consiglia, il sold out è dietro l’angolo.

