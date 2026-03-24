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IPA Helen Mirren

Cosa lega Helen Mirren e Sergio Mattarella? L’attrice ha ricevuto per volere del Presidente della Repubblica in persona la nomina a Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, seconda tra le onorificenze civili italiane, conferita a cittadini italiani o stranieri che hanno promosso rapporti di collaborazione e amicizia tra l’Italia e altri Paesi. La dama inglese di Hollywood è infatti da più di vent’anni ospite fissa, residente de facto, della Regione Puglia.

Helen Mirren ottiene la Stella d’Italia

Helen Mirren è la più britannica tra le star di Hollywood, non a caso ha interpretato la Regina Elisabetta, ma il suo cuore è tricolore. L’Italia è arrivata a Londra per renderle omaggio, con una grande cerimonia presso la residenza a Grosvenor Square dell’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini. In vece del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ambasciatore ha nominato Mirren Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, onorificenza riconosciuta a chi promuove la collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi.

ANSA

Helen Mirren è innamorato del Belpaese fin da bambina. “Il mio amore per l’Italia è nato molti anni fa, in un piccolo cinema. – ha raccontato l’attrice nel discorso di ringraziamento, pronunciato quasi tutto in italiano – Era un pomeriggio piovoso, e vidi l’Avventura di Michelangelo Antonioni. di quel film mi incantò tutto: la grazia magnetica di Monica Vitti, la musicalità di una lingua che sembra canto, il mistero e la magia di una piazza assolata in Sicilia”.

In seguito, Mirren racconta della “dimora del cuore” costruita assieme al marito, il regista Taylor Hackford, in Salento. “In Puglia, nel paesino di Tiggiano, stiamo vivendo un viaggio straordinario e abbiamo scoperto lo spirito generoso degli italiani, che ci fanno sempre ridere. Lì ci sentiamo a casa. Per i residenti locali sarò sempre ‘l’attrice’, come mi chiamano, ma siamo stranieri che ci sentiamo parte di una stessa famiglia”.

L’attrice premio Oscar, e anche plurimi Bafta e Golden Globe, si commuove per il riconoscimento e ringrazia (in italiano) e con tutto il cuore “per l’amore, la bellezza e l’ispirazione che l’Italia continua a darmi ogni giorno”.

La battaglia per la salvaguardia della Puglia

Nel corso del discorso di ringraziamento, Helen Mirren ha raccontato che “in Salento abbiamo anche vissuto il dramma della Xylella, la malattia degli olivi che mi sta spezzando il cuore e di cui dobbiamo parlare sempre di più, perché al mondo non è chiara la distruzione economica e culturale che sta affliggendo la Puglia”.

L’attrice, che assieme al marito coltiva oltre 170 alberi di olivo, è da tempo portavoce della ong Save the olives, che supporta gli agronomi che combattono contro la malattia degli alberi che ha messo in ginocchio l’economia agricola della Regione. “Il popolo del Salento è incredibilmente resistente, sono forti nella mente e nel corpo, sono indipendenti e intraprendenti. – continua l’attrice di The Queen – Ma la distruzione del proprio patrimonio a causa di questa malattia è qualcosa di cui bisogna parlare anche nella comunità europea”.

Non solo olivi, Helen Mirren è anche ambasciatrice dell’Università del Salento e, negli ultimi tempi, testimonial della campagna per fare di Galatina, piccolo comune in provincia di Lecce, la Capitale della Cultura 2028. Insomma, una vera pugliese doc.