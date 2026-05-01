Emily Blunt e Stanley Tucci conquistano la stella sulla Hollywood Walk of Fame

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Emily Blunt e Stanley Tucci

Grande festa per le strade di Los Angeles, doppia festa. La più famosa delle strade della capitale mondiale del cinema, la Hollywood Walk of Fame, aggiunge due nuove stelle alla già riguardevole raccolta. Finalmente sul marciapiede più fotografato del mondo arrivano anche i nomi di Emily Blunt e Stanley Tucci, tornati a recitare ancora una volta fianco a fianco ne Il Diavolo veste Prada 2. A festeggiarli una folla di star di prima categoria, Meryl Streep compresa.

Il successo di Emily Blunt e Stanley Tucci, colleghi e parenti

“La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di dare il benvenuto a Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Hollywood Walk of Fame. – ha dichiarato la produttrice Ana Martinez – Una cerimonia con due stelle come questa è rara, ed è particolarmente significativo onorare due artisti il ​​cui lavoro e la cui amicizia hanno avuto una risonanza così profonda con il pubblico di tutto il mondo. Emily e Stanley hanno entrambi costruito carriere straordinarie individualmente, ma c’è un legame speciale che li unisce come protagonisti di entrambi i film de Il Diavolo veste Prada”.

Così, le stelle dedicate ai due attori sull’Hollywood Boulevard, nella famosissima Walk of Fame, sono state posizionate proprio una di fianco all’altra. Un traguardo a dir poco meritato per Stanley Tucci che non è mica solo famoso per il film modaiolo: attore, sceneggiatore, regista e produttore, nella sua lunga carriera ha preso parte a più di 100 film, numerosi show televisivi e più di una dozzina di spettacoli teatrali a Broadway. Non di meno è il curriculum di Emily Blunt che vanta candidature a vittore in alcuni dei premi più autorevoli del mondo del cinema, dai SAG ai Golden Globe fino ai BAFTA Awards. E che sì, è anche il volto della spietata Emily nella saga de Il Diavolo veste Prada.

È noto a tutti che Blunt e Tucci hanno più volte lavorato assieme, ma forse in molti non sanno che i due sono anche parenti. Stanley Tucci è infatti il cognato di Emily Blunt, lo è diventato nel 2012 dopo averne sposato la sorella Felicity, conosciuta propria al matrimonio della collega.

A celebrarli anche Meryl Streep e Matt Damon

A pronunciare il discorso che anticipa la tanto attesa consegna delle stelle è stato Matt Damon, che si è rivolto ai colleghi come due “leggende”. L’attore ha affermato: “Non riesco a pensare a due persone più meritevoli di essere aggiunte a questo monumento culturale, per dare speranza ai giovani artisti. Avete realizzato un lavoro costantemente eccezionale per decenni, ed è una gioia guardarvi all’opera. Ma al di là di questo, siete due delle persone che stimo di più in assoluto”.

Più ironica è stata Meryl Streep, che si è complimentata per “l’eleganza vera, spontanea, naturale, senza artifici” del collega. “Un’eleganza nella sua eterosessualità, un’eterosessualità innegabile. – ha aggiunto scherzando – A volte per gli uomini etero è più difficile”. L’attrice premio Oscar è poi tornata seria e, rivolgendosi a Tucci, ha detto: “Ti voglio bene, come chiunque altro. È impossibile non voler bene a Stanley Tucci”.