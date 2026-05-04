Cameron Diaz mamma per la terza volta a 53 anni: svelato il nome particolare

Nautas Madden è il terzo figlio di Cameron Diaz e Benji Madden: ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare

IPA Cameron Diaz

La famiglia Madden si allarga ancora. Cameron Diaz e Benji Madden hanno accolto il loro terzo figlio, e la notizia è arrivata lunedì 4 maggio direttamente dall’account Instagram del chitarrista dei Good Charlotte. Il post, come da tradizione per la coppia, non mostra il volto del neonato. Al posto della classica foto, un disegno: una nave pirata con sotto il nome del bambino, ovvero Nautas Madden. Per Cameron, prossima a compiere 54 anni ad agosto 2026, è il terzo figlio dopo Raddix Wildflower e Cardinal, nato nel 2024.

Cameron Diaz mamma per la terza volta, è nato Nautas Madden

A dare la notizia al mondo è stato Benji Madden, con un messaggio di pura felicità senza rinunciare alla sobrietà che ha sempre contraddistinto la coppia. Ha scritto di sentirsi fortunato ed emozionato, e ha aggiunto che i loro figli sono sani e felici. Insieme al disegno della nave, ha condiviso anche altre illustrazioni, tra cui un cardinale – un chiaro riferimento al secondogenito Cardinal – e una pianta in vaso. “Cameron ed io siamo felici, emozionati e ci sentiamo così fortunati di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden. Benvenuto al mondo, figliolo. Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri figli sono sani e felici, e ne siamo grati”.

Naturalmente, il nome Nautas ha incuriosito gli utenti sui social: è di origine latina, richiama il mondo del mare, ed ecco il motivo del disegno scelto per l’annuncio. Del resto, anche i nomi dei primi due figli non erano passati inosservati: Raddix Wildflower e Cardinal, entrambi evocano di certo un’immagine forte e simbolica. E così è stato anche per Nautas: per Cameron Diaz e Benji Madden, i nomi dei figli sono piccoli racconti a sé stanti, ognuno con un proprio immaginario.

Cameron Diaz e la maternità a 53 anni

Cameron Diaz è diventata mamma per la prima volta a 47 anni, e non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e desiderato. “Per anni, Cameron ha desiderato diventare mamma. Si commuove molto quando parla del lungo percorso che l’ha portata alla maternità. Si sente incredibilmente fortunata ad avere ora due figli”, ha raccontato una fonte vicina alla coppia.

In un’intervista alla BBC, la Diaz aveva raccontato il suo rapporto con la maternità: “Le donne che hanno figli della mia età sono letteralmente vent’anni più giovani, ed è una situazione interessante perché io non ho quell’età. E va benissimo. Ma voglio sentirmi energica come loro per mio figlio”.

Aveva anche ironizzato sulla sua età: “Quando hai la mia età e decidi di farlo, è una vera scelta. Devi davvero impegnarti a fondo. L’unica pressione che sento è quella di dover vivere fino a 107 anni, capisci? Quindi nessuna pressione”. Cameron e Benji stanno insieme dal 2015 e si sono sposati nello stesso anno: sui loro figli, hanno sempre mantenuto una riservatezza quasi fuori dal comune per gli standard di Hollywood. Ma negli ultimi tempi sempre più star e vip scelgono di non condividere gli scatti dei propri figli, anche per l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale.