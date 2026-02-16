Damiano David e Dove Cameron, nozze in Italia e lista lunghissima: i dettagli del matrimonio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dove Cameron e Damiano David

Fervono i preparativi per le nozze di Damiano David e Dove Cameron. Il cantante e l’attrice dopo la romantica proposta di matrimonio sono pronti a giurarsi amore eterno.

Damiano David e Dove Cameron, i dettagli delle nozze

A due anni dal bacio scambiato a Sydney che aveva rivelato la loro storia d’amore, Damiano David e Dove Cameron convoleranno a nozze. Dopo la proposta arrivata all’inizio dell’anno, svelata sui social da Dove, la coppia avrebbe già iniziato i preparativi.

Intervistata da Entertainment Tonight, Dove Cameron ha rivelato che lei e Damiano David si sposeranno in Italia: “Lui è di Roma. Quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale”, ha raccontato. Non solo, la lista degli invitati sarebbe piuttosto lunga per via dei tantissimi parenti del cantante. “Damiano ha un migliaio di cugini – ha confessato -, dunque la lista degli invitati deve essere lunghissima”.

Qualche giorno fa, in un’altra intervista, Dove Cameron aveva spiegato di essere alle prese con i preparativi del matrimonio. “Non ho mai dovuto pensare a niente di tutto questo prima – aveva confidato -. Non sapevo se mi sarei sposata. Non è mai stata una di quelle cose che avevo pianificato. Non sapevo che forma avrebbe preso la mia vita. E ora mi sento come tornata bambina”.

La diva aveva parlato anche del suo abito da sposa: “Dovrò trovare un modo per disegnare un abito che rispecchi appieno la mia personalità. Credo che sarebbe sbagliato da parte mia esagerare in entrambi i casi. Il tuo matrimonio dovrebbe essere incentrato su di te, sai? Non mi sento obbligata a rispettare un’idea specifica di come dovrebbe essere un matrimonio, ma questo non significa che alcuni dettagli non sembreranno tradizionali. Semplicemente non ci penso”.

L’amore di Damiano David e Dove Cameron

Giovani, bellissimi e innamorati, Dove Cameron e Damiano David formano una delle coppie più seguite, amate e invidiate dello showbiz. Il loro primo incontro risale al 2022 agli MTV VMA dove entrambi erano candidati per ricevere il premio come Miglior Artista Emergente (Damiano con i Maneskin). All’epoca entrambi erano fidanzati e non ci fu particolare simpatia.

“Non era stato amichevole e avevo pensato: “Questo tizio mi odia”, anche se poi ho scoperto che non stesse attraversando un buon momento”, ha spiegato Dove tempo dopo. Un anno dopo si sarebbero incontrati nuovamente, questa volta single, e da quel momento non si sarebbero più lasciati.

Nel 2023 l’inizio della relazione, tenuta segreta per diverso tempo. “Ho vissuto per molto tempo con l’ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di esporre i miei sentimenti”, aveva rivelato la diva, affermando che era stato proprio Damiano a chiederle di rendere pubblica la loro love story.

“Mi ha fatto aprire gli occhi su tutte le possibilità di ciò che avrei potuto essere – aveva confidato ancora -, sulle tante sfaccettature di me stessa che potevo esplorare e sul fatto che potevo persino essere apprezzata per questo. Guardando indietro, mi rendo conto di quanto sia stato illuminante ripensare alle mie esperienze passate in amore e capire: ‘Wow! Ok, le cose possono essere fatte in modo diverso. Dipendeva tutto dalle circostanze'”.