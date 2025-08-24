Damiano David con Dove Cameron allo stadio per la Roma, l’amore tra gli spalti

Damiano David e Dove Cameron, complici e innamorati, hanno acceso i riflettori all’Olimpico tifando la Roma tra cori, sorrisi e tenerezze sugli spalti

IPA Damiano David e Dove Cameron

L’esordio della nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini ha trasformato lo Stadio Olimpico in un palcoscenico non solo sportivo, ma anche mondano. Tra i tanti volti noti presenti sugli spalti, a catturare i riflettori sono stati soprattutto Damiano David, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata, l’attrice americana Dove Cameron. La coppia, già amatissima dal pubblico internazionale, si è mostrata in tutta la sua bellezza e complicità, scatenando l’entusiasmo dei fan e l’attenzione dei fotografi. Sul web girano diversi scatti che immortalano la coppia, più affiatata che mai, mentre alterna cori e dolci effusioni, sfoggiando degli outfit da veri sostenitori della loro squadra del cuore.

Damiano David e Dove Cameron, il tifo sportivo unisce la coppia

Damiano David e Dove Cameron sono senza ombra di dubbio una delle coppie più glamour e seguite del momento: lui, icona ribelle del rock internazionale, lei attrice e cantante di successo con un’eleganza che incanta. Insieme sembrano fondere due mondi diversi, dando vita a una coppia che brilla di luce propria. Le apparizioni pubbliche lo confermano: tra un red carpet e una serata allo stadio, Damiano e Dove non temono di mostrare affetto in pubblico e non perdono occasione per scambiarsi tenerezze.

Proprio ieri, all’esordio della Roma di Gasperini, la coppia è stata avvistata mentre era seduta allo stadio Olimpico per seguire la prima partita di stagione della squadra del cuore di Damiano contro il Bologna. Tra applausi e cori, Damiano e Dove hanno sostenuto la Roma con un tifo acceso e appassionato, alternando grida di incitamento alla squadra a sorrisi, carezze e baci rubati. Un mix perfetto di glamour e spontaneità che li ha resi, ancora una volta, la coppia del momento. I giornalisti non hanno perso occasione per immortalare ogni gesto, trasformando la loro presenza in un vero e proprio evento nell’evento.

Ovviamente non sono mancate le richieste da parte delle fan di ottenere una foto con Damiano e magari qualche autografo, ma la presenza del cantante è stata blindata e protetta dalla presenza di alcuni bodyguard.

Tra gli spalti vicino a loro c’era anche un’altra coppia super glamour, quella composta da Zoe Saldana e il marito Marco Perego.

Damiano David ha aiutato Dove Cameron a superare le sue paure

L’amore tra Damiano David e Dove Cameron è sbocciato dopo i primi incontri agli MTV Video Music Awards del 2022: entrambi erano candidati per il premio di artista emergente e così si erano ritrovati accanto l’uno all’altra senza che però scattasse nulla. Solo un anno più tardi, nel 2023, un secondo incontro durante gli stessi VMA aveva fatto scoccare la scintilla. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che fu Damiano a fare il primo passo invitando Dove al concerto dei Maneskin al Madison Square Garden, e fu lì che le cose presero una piega inaspettata.

Alla fine del 2023 i due erano già una coppia, ma il debutto ufficiale avvenne solo sul red carpet pre-Grammy del febbraio 2024, mentre la consacrazione definitiva avvenne al Met Gala dello stesso anno.

Il loro sentimento è così cresciuto tra passioni e viaggi condivisi, ma anche sostegno creativo: Dove ad esempio ha confessato che Damiano l’ha aiutata a superare l’insicurezza verso la sua voce, mentre lui l’ha difesa in diverse occasioni per delle critiche relative alla sua avvenenza e ai suoi look.

L’attrice ha anche ricevuto il sostegno di Damiano per girare delle scene di nudo nella nuova serie tv che la vede protagonista, il thriller 56 days: per farlo Damiano ha adottato una strategia precisa e a raccontare cosa è successo è stata proprio Dove.

“Sono andata in spiaggia con lui durante una pausa delle riprese e tutte le ragazze si stavano togliendo la parte sopra del costume. Lui mi ha detto: “Nessuno ti fisserà. Sei assolutamente al sicuro. Se vuoi, sei libera di farlo”. Non che mi stesse dando il permesso, ma mi ha detto: “Non l’hai mai fatto prima. È normale” ha raccontato l’attrice.

Questa esperienza l’ha aiutata a “perdere il senso di vergogna che era radicato in me riguardo alla nudità, cosa che non pensavo di avere. Credo che mi abbia aiutato a fare un passo avanti nella mia evoluzione”, ha concluso Dove.