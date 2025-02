Dove Cameron e la storia con Damiano David: “Non volevo renderla pubblica”

Fonte: IPA Dove Cameron e Damiano Davod

Giovani, bellissimi e innamorati: Damiano David e Dove Cameron sono una delle coppie più ammirate del mondo. Eppure, quando un anno fa hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, il leader dei Maneskin e la star americana non lo hanno fatto a cuor leggero. Lo ha rivelato proprio l’attrice e cantante in una recente intervista, in cui ha spiegato: “Non ero sicura di voler rendere pubblica la nostra storia”.

Dove Cameron e Damiano David, un amore sotto i riflettori

È passato circa un anno da quando, nel febbraio 2024, Dove Cameron e Damiano David decisero di ufficializzare la loro relazione dopo mesi di rumor e indiscrezioni. Oggi la coppia appare molto affiatata, ma non è stato semplice decidersi a compiere il grande passo: “Ho vissuto con ansia la decisione di rendere pubblica la mia storia con Damiano. Ne abbiamo parlato, anche se è stato strano. Lui mi ha detto ‘se qualcuno che insegna a scuola, un avvocato o un medico può postare un’immagine del proprio partner e condividere le cose normali della propria vita, perché dovrebbe essere diverso per noi?” ha rivelato l’attrice e cantante americana al magazine People.

“Ho vissuto delle relazioni pubbliche in passato ed altre che ho cercato di preservare maggiormente. Non dipendeva dalle persone che stavo frequentando, ma dal fatto che ero un po’ spaventata a viverle sotto i riflettori” ha ribadito ancora la star in merito alla sua vita sentimentale. La decisione di tornare a mostrarsi il pubblico con il proprio partner, quindi, ha rappresentato un importante passo nella vita dei due artisti: proprio come Dove, infatti, anche Damiano aveva sempre cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. La sua relazione più lunga, quella con Giorgia Soleri, era stata ufficializzata solo dopo diversi anni di fidanzamento.

Dove e Damiano, il segreto della loro relazione

Abituata a vivere sotto i riflettori sin da piccolissima, nel 2023 Dove Cameron scelse di mettere in pausa la sua carriera per un breve periodo: “Avevo fatto una grande crescita personale, avevo imparato a sentirmi a mio agio con chi ero in quel momento della mia vita e a sentirmi più pronta per tornare sotto i riflettori. Era qualcosa su cui dovevo lavorare molto prima di incontrare il mio partner” ha spiegato ai microfoni di People la star.

Quando si è sentita pronta a rimettersi in gioco, Dove ha incontrato Damiano David, e ben presto i fan hanno iniziato a notare tra di loro una certa complicità: “Quindi ci siamo detti: perché non viverla in modo un po’ più normale? È una cosa bellissima. È così bello essere innamorati. Naturalmente, teniamo per noi gran parte della nostra relazione” ha fatto sapere la star.

Qual è il segreto per far funzionare una love story tra persone famose? Secondo Dove, non esiste nessuna regola in particolare: “Penso che siamo semplicemente estremamente fortunati. In qualche modo, siamo riusciti a gestire il fatto di stare lontani per lunghi periodi. Facciamo davvero funzionare le cose. Siamo migliori amici, siamo costantemente in contatto. Quando vuoi stare sempre insieme, trovi un modo per farlo accadere”. E loro ci stanno riuscendo alla grande.