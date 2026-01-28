Dove Cameron svela i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David: la promessa

IPA Dove Cameron e Damiano David

Quella di Dove Cameron e Damiano David è la classica favola moderna: l’ex stellina Disney e il frontman dei Måneskin si sono trovati, si sono frequentati e, alla fine, si sono innamorati tanto da volersi giurare il “per sempre”. Su Instagram, agli inizi del mese di gennaio, uno scatto ha fatto il giro del mondo: l’anello di fidanzamento, la promessa del futuro insieme. Ma la proposta, in realtà, è arrivata molto prima: a raccontarlo è stata Dove durante l’ospitata da Jimmy Fallon al The Tonight Show.

Come Damiano David ha chiesto a Dove Cameron di sposarlo

La notizia del fidanzamento ufficiale tra Damiano David e Dove Cameron è arrivata a gennaio, ma in realtà sono già fidanzati da tempo, dal mese di ottobre del 2025. In occasione della promozione del nuovo film 56 Days, Dove Cameron è stata al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, occasione perfetta per rivelare finalmente qualche dettaglio sulla proposta di matrimonio ricevuta da David. E – sorpresa sorpresa – in realtà Dove era perfettamente consapevole delle intenzioni serie di Damiano, che per lei aveva già scelto l’anello giusto.

E se oggi si sogna ancora la proposta “vecchio stampo”, ovvero in grande, piena di significato, in realtà Damiano ha scelto una via migliore: la prospettiva di una vita insieme, da percorrere l’uno al fianco dell’altra, con una promessa, perché l’amore vince sempre nella sua semplicità. “È stata una giornata che non avrei mai immaginato. Stavamo facendo i bagagli, e io sono la versione peggiore di me stessa quando faccio i bagagli… Indosso una maglietta larga, senza trucco, con i capelli ancora un po’ bagnati dalla doccia, e corro in giro per casa”.

La dichiarazione di Damiano David

Sono bastati pochissimi secondi per capire la situazione: Damiano stava per proporsi, e il sogno stava per concretizzarsi. “Ero così preparata fino a quel momento, letteralmente. Sono corsa nell’altra stanza in preda al panico, tipo: mi faccio la manicure? Cosa faccio? Devo essere pronta”. Erano nella loro casa: un luogo conosciuto, ma al contempo quello perfetto per ciò che stanno creando.

“Poi sono uscita in soggiorno e lui aveva qualcosa in mano, e mi ha detto: ‘So che alcune ragazze vogliono petali di rosa. So che forse ti aspettavi qualcosa di grande, ma la nostra vita è così grande e piena di così tante emozioni pubbliche che non c’è più romanticismo per noi. Volevo farlo qui a casa nostra perché voglio lavare i piatti, voglio fare il bucato, voglio cucinare insieme. Ti voglio con la tua maglietta grande e questa è la vita che ho scelto, e spero che tu scelga lo stesso. Vuoi sposarmi?'”.

Dove ha aggiunto di essersi commossa e di aver pianto durante la proposta (e come non capirla, vista la promessa?); successivamente, non hanno programmato di annunciarlo subito, anche se ci sono state molte indiscrezioni in merito al loro presunto fidanzamento. “Quindi, lo abbiamo annunciato molto tardi perché volevamo farlo quando la situazione si fosse calmata”. E così hanno tenuto il “segreto” solo per loro, fino alla foto condivisa sui social.