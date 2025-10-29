Damiano David, matrimonio in arrivo con Dove Cameron? Lei nasconde l’anello

Un anello misterioso al dito di Dove Cameron non passa inosservato: tra la star americana e Damiano David ci sarebbe aria di proposta di matrimonio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Dove Cameron e Damiano David

Damiano David sta pensando di convolare a nozze con la fidanzata Dove Cameron? In queste ore impazza il gossip su una delle coppie più ammirate e chiacchierate del momento, un incontro perfetto tra rock e glamour hollywoodiano, tra ribellione e dolcezza. Da quando il frontman dei Måneskin e l’attrice americana hanno reso pubblica la loro storia, ogni gesto, sguardo o dettaglio catturato dai paparazzi scatena un’ondata di curiosità.

Ora, però, un particolare non è passato inosservato: al dito della bella Dove è apparso un misterioso anello, un prezioso solitario che lei ha tentato in ogni modo di nascondere, ma la cui semplice vista è bastata per scatenare i rumors su un possibile fidanzamento.

Cosa sta succedendo davvero tra Damiano e Dove? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma alcuni indizi sembrano proprio suggerire che la coppia stia pensando al grande passo.

Damiano David e Dove Cameron, l’anello misterioso che scatena il gossip

Un’atmosfera romantica e un pizzico di mistero avvolge la storia d’amore tra Damiano David e Dove Cameron e l’ultimo dettaglio trapelato sta già facendo sognare: l’attrice sarebbe stata fotografata con un anello importante al dito sinistro, salvo poi toglierlo discretamente non appena ha visto i flash dei fotografi. Questo gesto accenna a un possibile passo avanti verso le nozze e, ovviamente, il mondo del gossip ha già acceso i riflettori sulla coppia, ansioso di carpirne ogni indizio che potrebbe suggerire il lieto evento.

Da tempo la coppia è al centro dell’attenzione tra tour, eventi e apparizioni glamour, ma ora sembra che il loro rapporto stia entrando in una fase nuova. L’anello, simbolo per eccellenza dell’impegno, è stato messo e poi tolto alla vista dei fotografi, come se fosse un segreto da custodire o un passo che Damiano e Dove stanno aspettando prima di rendere pubblico.

A sfatare i possibili dubbi ci pensa il settimanale Chi, che li avrebbe paparazzati sulla stessa spiaggia nella quale sarebbe scoccata la scintilla due anni fa. Secondo quanto riportato, Dove starebbe molto attenta a togliere il solitario non appena vede arrivare i fotografi, concretizzando l’ipotesi che l’anello sia il frutto di una proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto e ancora da tenere per sè. Quell’anello che l’attrice tenta di nascondere infatti, secondo il giornale avrebbe proprio “l’aria di una promessa d’amore”.

Damiano David e Dove Cameron, la favola d’amore che fa sognare i fan

La storia d’amore di Damiano David e Dove Cameron continua a far sognare i fan e ora la comparsa dell’anello sembrerebbe proprio aver scatenato un’ondata di commenti, teorie e speculazioni su chi si chiede se si siano fidanzati ufficialmente e, dunque, starebbero programmando il matrimonio, e chi invece resta con i piedi per terra e afferma che potrebbe trattarsi semplicemente di un accessorio glamour.

Qualcosa però lascia intendere che dietro ci sia più di un semplice dettaglio stilistico, come affermato anche dalla rivista Chi. D’altronde per Damiano, reduce dalla sua esplosiva carriera musicale e dalla notorietà con la band, questa potrebbe essere l’occasione per stabilizzarsi sul fronte personale. Per Dove, salita alle luci della ribalta in un universo fatto di cinema, moda e ora anche musica, la scelta di sbottonarsi su un amore così pubblico ma al tempo stesso protetto, rappresenta un passo decisivo.

La coppia finora è rimasta piuttosto riservata sulle proprie vicende personali e forse proprio per questo Dove Cameron spesso racconta di come quella con Damiano sia “la relazione più felice e sana che abbia mai vissuto”.

L’attrice e modella è infatti reduce da alcune relazioni non andate a buon fine, con Ryan McCartan e Thomas Doherty, conosciuti rispettivamente sui set di Liv e Maddie e Descendants, mentre Damiano è stato fidanzato per 6 anni con l’influencer Giorgia Soleri con la quale si è lasciato definitivamente nel 2023 e della quale aveva detto: “Nulla contro di lei, ma Dove è la più importante”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!