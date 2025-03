Damiano David e i suoi amori: “Giorgia Soleri? Nulla contro di lei. Dove la più importante”

Fonte: IPA Damiano David

Damiano David è lanciatissimo con la sua nuova carriera da solista: dopo il successo di Born with a broken heart, l’ex leader dei Maneskin sta per lanciare il secondo singolo Next summer. E, proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo brano, il 26enne ha parlato dei suoi grandi amori: Giorgia Soleri, Dove Cameron e, ovviamente, i Maneskin.

Damiano David e i suoi amori: Giorgia e Dove

Artista dall’innegabile talento e star amatissima dalla Gen Z, Damiano David si è trovato spesso al centro della cronaca rosa per le sue relazioni sentimentali. Se attualmente è legato all’attrice e cantante Dove Cameron, in precedenza era stato fidanzato con l’influencer Giorgia Soleri. Una storia importante che, ha precisato in un’intervista ad Oggi, non è al centro del brano Born with a broken heart: “Non voglio che la gente si confonda. La mia prima relazione in Italia è stata molto pubblica, ma io non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato sei anni. Non ho nulla contro di lei, ma voglio che il mio pubblico italiano capisca meglio la situazione”.

Il suo primo singolo da solista, invece, sarebbe stato il frutto di una breve storia successiva alla fine del rapporto con Giorgia Soleri: “Dopo la rottura, ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone”. Le pene d’amore, ad ogni modo, oggi sembrano solo un lontano ricordo per Damiano, che si mostra felicissimo accanto alla fidanzata Dove Cameron: “Ringrazio Dio che la fede abbia messo Dove sul mio cammino. All’inizio è stato complicato, perché lei era estremamente aperta e sincera nel dimostrarmi i suoi sentimenti, mentre io tenevo i miei nascosti. Non mi fidavo più di me stesso. Non volevo essere ingiusto nei suoi confronti o usarla come ripiego. Lei è una persona meravigliosa, ha saputo gestire la mia onestà e mi ha aiutato a guarire. Oggi è la persona più importante della mia vita” ha ribadito convinto al settimanale.

Damiano e l’arrivederci ai Maneskin

Impossibile non citare tra i grandi amori di Damiano David anche i Maneskin, la band con cui ha partecipato ad X-Factor ed è arrivato a trionfare all’Eurovision Song Contest 2021. L’Ariston, i premi e l’amore dei fan sono stati fantastici, ma non sono mancati, ha spiegato l’artista, momenti difficili: “Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri. Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso. A un certo punto ho capito di aver perso entusiasmo. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività”.

A quel punto, Damiano ha deciso di intraprendere una carriera da solista che, ad ogni modo, non è stata frutto di particolari strategie: “Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri” ha spiegato David. Eppure, numeri e statitiche permettendo, i più nostalgici continuano ancora a sognare una reunion della band.