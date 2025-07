Damiano David all’Isle of Mtv da protagonista: come è andata

IPA Damiano David

Damiano David continua ad essere uno dei protagonisti della musica italiana che fa breccia anche nel cuore degli ascoltatori internazionali. Proprio ieri sera il cantante ha letteralmente conquistato Malta partecipando alla 17ª edizione dell’Isle of Mtv, un evento musicale tra i più importanti a livello europeo che ha richiamato migliaia di fan locali e turisti nella suggestiva Piazza il-Fosos, a Floriana, trasformandola in un’arena pulsante di musica e spettacolo. Qui l’artista ha sfoggiato tutto il suo talento mixando grandi successi e una performance potente e suggestiva.

Damiano David, il successo all’Isle of Mtv tra hit rock e struggenti ballate

Che Damiano David fosse uno dei talenti musicali del momento ce ne eravamo accorti già da tempo. Almeno da quel lontano 2017 e da quell’edizione di X Factor che lo aveva fatto emergere grazie a carisma e identità visuale insieme alla sua band, i Maneskin, portandolo a chiudere il programma al secondo posto e a conquistare un contratto con la Sony.

Ora però, a distanza di anni, il talento di Damiano continua a farsi sentire, seppure in piena evoluzione: proprio ieri il cantante è stato tra i protagonisti della nuova edizione di Isle of Mtv, l’evento gratuito organizzato in collaborazione con la Malta Tourism Authority che ha acceso la notte di Malta con uno spettacolo unico di musica d’alto livello. Damiano ha portato per l’occasione sul palco la sua svolta artistica: dopo il successo mondiale con i Maneskin infatti, il cantante si è cimentato come solista con l’album FUNNY little FEARS uscito il 16 maggio 2025.

Durante la performance maltese Damiano ha mixato brani potenti come Born With a Broken Heart, Zombie Lady e The First Time, regalando esplosioni rock ma anche momenti di grande sensibilità artistica grazie ad intense esibizioni acustiche.

Durante una delle pause, Damiano ha anche mostrato di gradire molto Malta e suoi scenari meravigliosi dichiarando di non essere mai stato prima sull’isola e di aver scoperto dei posti bellissimi, creando così una grande empatia con il pubblico presente.

Damiano David è dunque più concentrato che mai sulla sua carriera e la tappa maltese rappresenta solo uno degli step del suo tour che lo porterà a toccare i cinque continenti con ben 34 date tra Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia. Il cantante ha così dimostrato una volta in più il suo enorme talento esibendosi con hit rock e ballate introspettive nella magia di una location storica, mostrando anche la sua capacità di sapersi reinventare e affermare su scala globale.

Damiano David, il successo oltreoceano e il lavoro con i Maneskin

Ad oggi, secondo le ultime statistiche ufficiali rilasciate da una nota piattaforma musicale, la voce e le hit di Damiano David sono super apprezzate non solo nel nostro Paese ma anche fuori dai confini nazionali.

Secondo le classifiche, in cima alle hit del 2025 troviamo proprio Damiano David che occupa le prime due posizioni con Next Summer e The First Time: l’artista è anche riuscito a piazzare ben otto brani tra i trenta più ascoltati e il suo talento continua a raccogliere consensi e successi, proprio come accaduto all’Isle of Mtv.

In molti si chiedono però ovviamente se Damiano continuerà la carriera da solista o se c’è ancora spazio per lavorare con la sua band, i Maneskin. Secondo le ultime dichiarazioni, rilasciate proprio dal frontman del gruppo alla rivista britannica New Musical Express, Damiano avrebbe dichiarato di conoscersi meglio e che ora i rapporti con il resto della band potrebbero essere certamente migliori a livello comunicativo.

In particolare il cantante avrebbe dichiarato: “Penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro. Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così, comprendono meglio di cosa hanno bisogno. Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana”, lasciando ampi margini di speranza per quanto riguarda il suo futuro artistico insieme a Victoria, Etan e Thomas.