Damiano David, esce Funny Little Fears Dreams, il nuovo album con 5 brani inediti

Il viaggio artistico di Damiano David continua regalandogli grandi soddisfazioni. Il cantante dei Maneskin, ora impegnato con un progetto solista, si gode il successo per il suo ultimo album Funny Little Fears e sceglie di fare un bellissimo regalo ai fan.

Nasce così Funny Little Fears Dreams, una nuova versione impreziosita da cinque inediti e collaborazioni speciali. Un omaggio apprezzatissimo prima di lanciarsi in un nuovo tour internazionale.

Damiano David, esce “Funny Little Fears Dreams”

Se le sonorità e i testi di Funny Little Fears non vi sono bastati, Damiano David è pronto a regalarvi cinque nuovi motivi per tornare a cantare ed emozionarvi.

Reduce da un tour e dalla pubblicazione del singolo Talk to Me, il cantante sembra non volersi fermare e annuncia Funny Little Fears Dreams. Un regalo ai fan, che si configura come un’edizione speciale del suo ultimo lavoro, in cui ha aggiunto cinque nuovi brani.

Primo tra tutti proprio Talk to Me, il suo ultimo singolo a cui ha lavorato in collaborazione con Tyla, vincitrice di un Grammy, e l’intramontabile Nile Rodgers. “Quando ho ricevuto la canzone da Damiano e Tyla, ho amato molto le vibes che mi ha trasmesso e ho voluto che la mia chitarra diventasse la terza voce di questo brano. Talk to Me è stato un progetto molto divertente su cui lavorare!” ha raccontato l’artista.

Ma non solo: ad aggiungersi alla tracklist c’è anche Cinnamon, pezzo che ha visto la partecipazione di Albert Hammond Jr. (The Strokes). Un brano in cui i riff dell’artista si intrecciano con l’intensità melodica di Damiano David, conferendo un’energia particolare al pezzo.

Le novità proseguono con Naked, una ballad essenziale e intima che fotografa la sensazione di vulnerabilità. Mysterious Girl, invece, apre le porte a un’atmosfera dark-pop e a un inciso contagioso. Chiude Over, un brano struggente e catartico in cui il dolore si trasforma in speranza, riassumendo perfettamente il viaggio dell’album, dalla paura al sogno.

Damiano David, il tour internazionale

Funny Little Fears Dreams è quindi il proseguimento di un’avventura che, oltre a permettergli di ottenere un incredibile numero di stream e diverse certificazioni, lo ha ricongiunto con il suo pubblico non solo sul palco, ma anche internamente: “L’inizio del tour ha portato con sé una voglia di scrivere nuovi brani. Queste cinque canzoni sono il mio regalo ai miei fan e a tutti coloro che verranno a vedermi live”.

Ora, il cantante è impegnato in un nuovo viaggio: il World Tour 2025, che lo porterà su oltre 30 palchi tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Nel corso della prima data, quella di Varsavia, ha trasmesso su TikTok sette brani della serata: una live streaming che ha permesso ai fan di vederlo cantare pezzi come Talk to Me feat. Tyla e Nile Rodgers, i brani inediti Mysterious Girl e Cinnamon, ma anche Born With a Broken Heart, The First Time, Voices e una sua versione di Pink Pony Club di Chappell Roan. Un ulteriore omaggio che i fan difficilmente dimenticheranno.