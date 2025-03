Damiano David pronto per FUNNY little FEARS, il primo album solista: canzoni e data di uscita

Fonte: IPA Damiano David

Dopo una serie di “assaggi”, con tre singoli che fin dalla loro uscita hanno fatto impazzire i fan, Damiano David è pronto a continuare l’avventura che lo vede come cantante solita pubblicando FUNNY little FEARS.

È questo il titolo del suo primo album che lo vede senza i Måneskin: un lavoro che racchiude il suo impegno degli ultimi mesi tra viaggi e giornate in studio a Los Angeles. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo disco.

“FUNNY little FEARS”, il primo album solista di Damiano David

Tutto pronto per l’uscita di FUNNY little FEARS, il primo album di Damiano David che lo vede come cantante solista.

Un progetto formato da 14 brani in uscita il 16 maggio 2025 che lo consacrano ufficialmente come cantante internazionale dopo i tre singoli usciti in precedenza che, di fatto, gli hanno permesso di farsi conoscere e apprezzare per il suo lato più intimo e introspettivo in un percorso che ha evidenziato la sua versatilità.

Ad annunciare l’uscita è stato proprio Damiano che, con un post social in cui mostra la copertina del disco con un suo primo piano, ha voluto raccontare qualcosa in più riguardo al concept del suo lavoro: “Ho sempre avuto paura delle altezze, che da un momento all’altro il terreno si possa rompere sotto i miei piedi e in un secondo, tutto sparisce. Ho avuto paura del buio, un’immensità che non riesco a vedere né a capire, che potrebbe prendermi se non guardo dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, inseguendo qualcosa che non sapevo nemmeno se volevo davvero. E sinceramente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che sia utile anche a voi. L’ho chiamato Funny little Fears”.

Un progetto intimo che indaga sulle paure e le dinamiche della vita fungendo da manuale di istruzioni introspettivo, con la speranza di poter essere d’aiuto attraverso la propria musica.

“FUNNY little FEARS”, la tracklist dell’album

Il nuovo disco di Damiano David, composto da 14 brani, ha al suo interno anche Silverlines, Born With a Broken Heart e Next Summer, i tre singoli già editi. Ecco la lista completa delle canzoni che potremo ascoltare dal 16 maggio:

Voices

Next Summer

Zombie Lady

The Bruise

Sick of Myself

Angel

Tango

Born With a Broken Heart

Tangerine

Mars

The First Time

Perfect Life

Silverlines

Solitude (No One Understands Me)

I prossimi progetti di Damiano David

Dopo la possibilità di tornare ospite sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2025 e l’uscita del suo nuovo disco, Damiano si prepara per i suoi prossimi live internazionali. Un’avventura che l0 vedrà impegnato sui palchi di oltre 30 città nel mondo tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Il suo World Tour 2025 toccherà, ovviamente, anche l’Italia con una data a Milano il 7 ottobre e 2 a Roma, programmate per l’11 e il 12 ottobre. Un ritorno attesissimo che risponde a quei fan che lo accusano di essersi “venduto agli americani” e che gli permetterà di condividere con i suoi sostenitori italiani l’inizio di un nuovo, bellissimo percorso.