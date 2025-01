Sanremo 2025, Damiano David super ospite della seconda serata

Fonte: Ufficio Stampa Damiano David a Sanremo 2025

Damiano David è il secondo super ospite del Festival di Sanremo 2025. Ad annunciarlo (a sorpresa) è stato lo stesso direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, nel corso del pre-ascolto dei brani da parte dei giornalisti chiamati, come ogni anno, ad assaporare in anteprima le canzoni in gara. Un grande ritorno per il cantante, il primo da solista senza Måneskin al seguito e con il nuovo brano Born with a Broken Heart fresco di uscita e già in cima alle classifiche.

L’annuncio di Carlo Conti

Nessuno se lo aspettava, o forse sì. Il nome di Damiano David aveva già cominciato a circolare tra le varie indiscrezioni a proposito delle presenze speciali del prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti – ormai rodato nell’usare la nobile arte del centellinare gli annunci, ben avviata dal suo predecessore Amadeus – non si è mai sbilanciato più di tanto a tal proposito e solo negli ultimi giorni (anzi, nelle ultime ore) il pubblico ha avuto in pasto i primi nomi.

Se in un primo momento ha confermato la presenza di Jovanotti come super ospite della prima serata, neanche ventiquattro ore dopo è arrivato un nuovo annuncio: Damiano David torna al Festival di Sanremo e per la prima volta sarà da solo. Conti ha spiegato che il cantante calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston nel corso della seconda serata, in onda mercoledì 12 febbraio come di consueto su Rai 1.

