Damiano David, testo e significato di Silverlines, il primo brano da solista

L’attesa è finalmente terminata. Damiano David pubblica Silverlines, il suo primo singolo da solista. Una canzone chiacchierata e bramata da molti, che mostra un lato più intimo del cantante. Ecco testo e significato.

“Sliverlines”, significato del brano di Damiano

Della possibilità che Damiano David potesse ritagliarsi uno spazio come cantante solista se ne è parlato molto. Una notizia che ha creato euforia, ma anche timore che questo potesse sancire la fine dei Maneskin, gruppo amato in Italia e nel mondo di cui Damiano è frontman.

Una possibilità che, fortunatamente, sia Damiano sia gli altri membri della band hanno negato: i progetti in solitaria non pregiudicano la loro carriera come band ma, a detta di tutti, regalano uno spazio ulteriore alla creatività e al talento di ognuno.

È quello che è accaduto con Silverlines, primo singolo da solista di Damiano, disponibile da venerdì 27 settembre. Un pezzo di cui il cantante ha parlato sui suoi canali social raccontando qualcosa in più di se stesso, definendo l’uscita del brano come “il primo giorno della mia vita”.

Un nuovo capitolo a cui Damiano ha lavorato insieme a al produttore inglese Labrinth. Un testo intimo e poetico in una ballad che, piuttosto lontana da solito animo rock, racconta una quiete dopo la tempesta regalando ai fan tutto il talento e l’estensione vocale del cantante.

Un momento in cui il cantante lascia al passato inquietudini e demoni interiori, provando a trovare una pace che si distanzia dalle battaglie e dai giorni bui. Uno stato d’animo che il cantante pare vivere pienamente nella sua relazione amorosa con Dove Cameron, con cui continua a comparire agli eventi più affiatato che mai, e nella sua carriera che sta avendo una vera e propria svolta.

“Questa canzone è molto speciale per me – spiega Damiano nelle parole riportate da Il Corriere della Sera– È stata una delle prime del progetto e all’epoca rappresentava una lettera di speranza; ora, se mi guardo indietro, posso constatare come io sia esattamente dove la canzone diceva che sarei stato. È stato naturale per me sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo e spero davvero che le persone vogliano intraprendere questo viaggio con me”.

Degno di nota anche il video correlato alla canzone: con un forte stampo cinematografico fatto di primi piani e immagini oniriche, la clip vede Damiano entrare in un teatro per poi passare a un’auto, la stessa in cui abbiamo visto entrare il cantante nel video utilizzato per anticipare il brano.

“Sliverlines”, testo del brano di Damiano

I feel sorrow no more

The calm after the storm

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

A smile, I welcome you

A darkness, I’ve long forgotten you, yeah

And peace belongs to me

Until my tears run dry

And clouds fall from the sky

And all my fears, they disappear

And I see silver lines

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh

Look at those light rays, no dark days anymore

Looking alive, ain’t no zombies anymore

Don’t need no battles, ain’t tryna start no war

‘Cause peace belongs to me

Oh-oh-oh-oh, oh

Oh-oh-oh-oh, oh