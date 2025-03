Benji & Fede rinviano i concerti: i motivi in una lettera ai fan

Fonte: IPA Benji & Fede

Dopo una reunion attesa da moltissimi e un’incursione come ospiti del palco di Piazza Colombo al Festival di Sanremo 2025, Benji & Fede chiedono ai fan un po’ di tempo prima di tornare sui palchi.

Il duo, con una lunga lettera pubblicata sul profilo Instagram del gruppo, ha infatti comunicato il rinvio dei concerti nelle due date di aprile comunicando i nuovi appuntamenti e location.

Benji & Fede, la lettera che annuncia il rinvio dei concerti

Seguitissimi, apprezzati e, nel momento di maggior distacco tra i due, attesi sul palco ancora una volta insieme. Benji & Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, nel 2024 hanno esaudito il desiderio di moltissimi fan scegliendo di mettere da parte i vecchi rancori per tornare a fare la loro musica.

Una decisione che si è concretizzata in un evento che li ha rivisti complici e uniti, segno che le divergenze che gli artisti possono trovarsi ad affrontare nel corso delle proprie carriere, con il giusto tempo e affetto, può essere appianata per ricostruire qualcosa di bello. Ora che i due sono tornati a vivere il mondo della musica come duo, i fan sono pronti a riascoltarli live. Una speranza che però, al contrario di quanto programmato in precedenza, dovrà ancora attendere qualche mese.

Ad annunciarlo proprio i due cantanti, che con una lunga lettera hanno spiegato i motivi del rinvio delle due date programmate per il 16 e 23 aprile 2025.

Un testo a cuore a aperto che, oltre a ricordare i loro primi passi all’interno del mondo della musica e il supporto incondizionato dei fan, si apre a una confessione: “Il vostro supporto è la benzina che ci spinge ogni giorno e, proprio per questo, dobbiamo essere sinceri con voi. Perché vi meritate trasparenza e rispetto. Avevamo in mente di regalarvi due show completamente rinnovati rispetto all’ultimo grande concerto dello scorso anno. Ci siamo chiusi in studio, abbiamo scritto, riscritto e spinto al massimo per realizzare tutto nei tempi previsti… ma la verità è che non siamo riusciti a completare tutto quello che avevamo sognato per voi”.

Nessun nuovo screzio tra i due, quindi, ma la volontà di offrire a coloro che li hanno sempre sostenuti uno spettacolo senza precedenti: “Vogliamo festeggiare questo decimo anniversario in modo davvero speciale e renderlo indimenticabile. Per noi. Per voi. Per questa storia che abbiamo scritto insieme. Vogliamo offrirvi qualcosa di unico, di nuovo, e sappiamo che servono ancora un po’ di tempo ed energia per farlo al meglio”.

Le nuove date dei concerti di Benji & Fede

I due concerti di Benji & Fede sono però solo rimandati. Il duo ha infatti già annunciato 2 nuove date con le relative location: I fan potranno ascoltarli non più al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Assago, ma all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 17 settembre e al Carroponte di Sesto San Giovanni 19 settembre 2025.

“A volte cambiare rotta ti permette di vedere più chiara la meta. Questo 2025 sarà pieno di sorprese: ci sarà nuova musica e ci saranno altri palchi sotto cui incontrarci. Dieci anni insieme e il meglio deve ancora arrivare” hanno concluso i cantanti, che accendono nei fan la possibilità di poter ascoltare presto tanta nuova musica.