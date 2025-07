Benjamin Mascolo presto papà, la dedica a Greta Cuoghi: “Una meraviglia”

IPA Benji e sua moglie Greta Cuoghi diventano genitori

Momenti di grande emozione per Benjamin Mascolo. Il cantante diventato famoso insieme a Federico Russo, con cui ha fondato Benji&Fede, diventa papà.

Ad annunciarlo lo stesso cantante con un dolcissimo post sui suoi canali social: una serie di foto che lo ritraggono insieme alla moglie Greta e una dedica davvero speciale.

Benjamin Mascolo diventa papà

Un passato sulla cresta dell’onda con una carriera invidiabile, grandi progetti e momenti di stop davvero complicati sono emozioni che incidono sul proprio percorso ma che non possono competere con l’arrivo di una nuova vita condivisa con la propria anima gemella.

Lo sa bene Benjamin Mascolo, componente del duo Benji&Fede, che può festeggiare la notizia più bella di sempre: l’arrivo del suo primo figlio. Ad annunciarlo è lo stesso cantante che, sui suoi canali social, ha scelto di condividere con i fan la notizia con una serie di scatti bellissimi insieme a sua moglie Greta Cuoghi.

A corredo delle immagini che li ritraggono innamoratissimi, abbracciati e con un bellissimo pancino in vista, Benji si è poi lasciato andare a una dolce lettera indirizzata a sua moglie.

“È da un po’ che penso a cosa scrivere. Perché le cose più vere ce le siamo sempre dette tra noi, lontano da tutto. Ma oggi provo a dirtelo anche qui. Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso”.

Benji continua poi spiegando a Greta di essere cresciuto grazie a lei e di essere pronto a questa nuova avventura, che non avrebbe voluto vivere con nessuno se non con lei: “Grazie per avermi aiutato a crescere: da ragazzo a uomo, e ora da uomo a padre. È il sogno più grande che potessi avere. E non vorrei realizzarlo con nessun altro. Solo con te“.

La storia d’amore tra Benji e Greta Cuoghi

L’arrivo della notizia della gravidanza di Greta ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan di Benji che, da sempre, non vedono l’ora di vederlo felice. Il cantante, infatti, ha passato un periodo complicato della sua vita: il litigo con Federico Russo, ormai archiviato, che per un periodo aveva spezzato il loro rapporto personale e professionale, ma anche alcuni problemi di salute.

Ora, le cose per lui sembrano andare meglio: tornato a suonare con Fede, Benji può davvero dedicarsi all’arrivo del suo primo figlio insieme a Greta.

La loro relazione, sempre mantenuta lontana dai riflettori, ha comunque saputo far sognare i fan. Benji parla di Greta come di una ragazza riservata, che “non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente”.

Ed è proprio a Modena che, a novembre 2023 i due sono convolati a nozze tramite rito civile: una cerimonia lontana dalle telecamere, senza fronzoli, in cui il vero protagonista è stato l’amore tra i due.

E a poco più di un anno dal fatidico sì, ora la coppia è pronta a fare un passo avanti verso una famiglia più numerosa e piena d’affetto.