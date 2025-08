Benjamin Mascolo presto padre racconta la depressione: “Ci rivedremo”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo sta per diventare padre. Ma prima di spalancare le porte a questa nuova fase della vita, ha deciso di chiuderne una, o quantomeno accostarla con forza: quella segnata dalla depressione. In un lungo post condiviso su Instagram, il cantante – diventato famoso come metà del duo Benji & Fede – ha scritto una lettera potente e cruda alla sua malattia. Nessuna retorica, nessuna posa da eroe. Solo parole vere, che raccontano una rinascita personale fatta di dolore, cadute e voglia di rialzarsi. E di un amore – quello per sua moglie Greta Cuoghi e per il figlio in arrivo – che ha cambiato ogni prospettiva.

Benjamin Mascolo racconta la depressione

Benjamin Mascolo torna a parlare della sua sofferenza, ma questa volta con uno sguardo diverso. Più maturo, più lucido, più pieno. Dopo anni di salite ripide e buio interiore, l’ex metà del duo Benji & Fede ha deciso di scrivere una lettera di commiato (provvisorio) alla depressione. Un addio che suona più come un arrivederci, ma con la forza di chi ha finalmente imparato a riconoscere la luce, anche quando è fioca.

Il post su Instagram, diventato virale nel giro di poche ore, è un pugno nello stomaco e una carezza insieme. A dare il via alla riflessione, un ritratto in bianco e nero, il volto di Benjamin segnato da emozioni contrastanti, e una frase che sembra la chiusura di un dialogo lungo anni: “Ci rivedremo, sicuro. Ma non oggi. E nemmeno domani”. Eppure, questa storia non parla solo di dolore. Parla anche di speranza, e di un cambiamento radicale: Benjamin Mascolo diventerà padre. E lo fa nel momento più rivoluzionario della sua esistenza.

La depressione raccontata come una ex scomoda (ma reale)

“Ti ho sentita sbattere la porta uscendo. Hai lasciato in disordine e te ne sei andata senza salutare. Come una str*nza qualsiasi”. Inizia così, senza filtri, la confessione di Benjamin Mascolo alla sua nemica più intima: la depressione.

Una presenza costante, invadente, che ha segnato gli anni della sua ascesa nel mondo della musica, ma anche quelli della crisi personale. Non è la prima volta che Benjamin ne parla, ma questa volta c’è qualcosa di diverso. Non più solo il racconto del dolore, ma una consapevolezza nuova. “Per molti sei una roba vaga. Una nuvola nera, un concetto astratto. Per me no. Tu esisti. Hai odore, peso, voce”.

La malattia, che ha preso forma nei momenti più fragili della sua vita – come dopo la fine della relazione mediatica con Bella Thorne o durante la lontananza dalle scene – è diventata per lui una compagna scomoda, ma anche una guida in negativo. L’ha costretto a guardarsi dentro, a farsi domande scomode, a capire dove finisce l’illusione e dove inizia la realtà. “A volte sei stata persino simpatica. Ma solo per mezz’ora, quando mi evitavi di andare a quelle feste noiose” – scrive Benjamin, ironico ma tagliente, come se volesse finalmente sgonfiare il mito romantico della malinconia creativa.

Il linguaggio è crudo, spietato, ma volutamente umano. Nessun tecnicismo, nessun distacco: la depressione diventa una coinquilina molesta, una presenza con cui si è costretti a dividere lo spazio mentale, le notti insonni, le scelte non fatte. “Hai una brutta reputazione, ma la verità è che fai solo il tuo lavoro: chiudere tutto a chiave, spegnere le luci, e aspettare che passi la guerra”.

La rinascita: Greta, il pancione e il sogno di una famiglia

E proprio mentre saluta – almeno per ora – la sua depressione, Benjamin Mascolo dà il benvenuto alla notizia più importante della sua vita: sta per diventare padre. Il cantante ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio con un post pieno d’amore, dedicato alla moglie Greta Cuoghi, con cui si è sposato nel 2023 a Modena. “Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo” – ha scritto, accompagnando le parole a una serie di scatti dolcissimi del pancione.