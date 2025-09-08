Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi, svelato il sesso del bebè

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi

Dopo l’annuncio della gravidanza, Benjamin Mascolo e sua moglie Greta Cuoghi hanno condiviso un altro momento speciale con i loro follower: la coppia ha infatti svelato il sesso del bebè in arrivo, fornendo anche un prezioso inidizio sul nome scelto.

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi svelano il sesso del bebè

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi diventeranno genitori tra pochi mesi, ma nel frattempo continuano a condividere con i fan i momenti più belli della loro quotidianità di coppia. In particolare, il musicista e sua moglie hanno rivelato nell’ultimo post il sesso del bebè in arrivo: pubblicando uno scatto con dei palloncini rosa in bella vista, i due hanno annunciato di essere in attesa di una bambina.

“Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo”, si legge nella didascalia dello scatto. Benji e Greta hanno anche fornito un indizio sul nome scelto per la piccola, spiegando: “Non vediamo l’ora di conoscerti piccola A“.

Tanto è bastato per scatenare la curiosità e l’entusiasmo dei fan, che hanno iniziato nei commenti un vero e proprio toto-nome: per alcuni la bambina si chiamerà Aurora, secondo altri Atena o ancora Agnese. Tutti, ad ogni modo, non hanno dubbi sull’affetto e sull’amore incommensurabile che i due futuri genitori sapranno donarle.

La storia d’amore tra Benji e Greta

Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi si sono conosciuti nel 2022: in quel periodo, il musicista aveva da poco terminato la relazione con l’attrice americana Bella Thorne e non stava vivendo un momento semplice. Sarebbe stato proprio l’amore della sua ragazza ad aiutarlo a rialzarsi e a ritrovare forza ed entusiasmo: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace”, aveva raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

I due si sono sposati nel novembre del 2023 a Modena, città natale di entrambi: la cerimonia si è svolta nel riserbo più totale, ed è diventata di dominio pubblico solo dopo la diffusione di uno scatto su Tik Tok. A luglio 2025 la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio: la notizia è stata data ai fan dallo stesso Benji, che ha condiviso sui social una serie di bellissimi scatti insieme alla moglie con un pancione ben visibile.

Alle immagini, Mascolo ha allegato una dolce dedica per la compagna, dandole il merito di averlo aiutato a crescere e a realizzare il suo più grande sogno: quello di diventare padre. “Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso”, ha scritto il cantautore. Dopo il difficile momento segnato da problemi di salute e delusioni professionali, per Benjamin Mascolo sembra proprio essere iniziato un nuovo capitolo.