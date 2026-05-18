Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio 2026: Greta fa pressioni su Roberto

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026.
Nella puntata precedente del 18 maggio 2026
Lunedì 18 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Cristina, felice per il riavvicinamento di Leo, per compiacerlo farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella persiste la freddezza, mentre la complicità tra lei e Vanni cresce sempre di più. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, riuscendoci, ma non nel senso che sperava.
Anticipazione della puntata del 19 maggio 2026
Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, un’influenza che rischia di pesare sulle sue decisioni. Nel frattempo Greta fa pressioni su Roberto per ridurre le distanze con la figlia e recuperare un rapporto più stretto. Parallelamente, Marina porta avanti in segreto il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito, determinata a proteggere il loro equilibrio familiare.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.