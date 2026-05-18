Un posto al sole, le anticipazioni del 19 maggio 2026: Greta fa pressioni su Roberto

Greta insiste con Roberto perché si avvicini alla figlia e Cristina è manipolata da Leo: trama di "Un posto al sole" del 19 maggio

Ufficio stampa Rai Greta in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli. Ecco le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026.

Nella puntata precedente del 18 maggio 2026

Lunedì 18 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Cristina, felice per il riavvicinamento di Leo, per compiacerlo farà qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella persiste la freddezza, mentre la complicità tra lei e Vanni cresce sempre di più. Mariella prova a far riflettere Bice sulla sua situazione con Sergio, riuscendoci, ma non nel senso che sperava.

Anticipazione della puntata del 19 maggio 2026

Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo, un’influenza che rischia di pesare sulle sue decisioni. Nel frattempo Greta fa pressioni su Roberto per ridurre le distanze con la figlia e recuperare un rapporto più stretto. Parallelamente, Marina porta avanti in segreto il suo piano per tagliare fuori la Fournier dalla vita del marito, determinata a proteggere il loro equilibrio familiare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 18 al 22 maggio.