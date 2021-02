Timothée Chalamet è il figlio di Edward Mani di forbice in un bellissimo spot

editato in: da

Per la gioia dei nostalgici e degli amanti del meraviglioso personaggio creato da Tim Burton e interpretato magnificamente da Johnny Depp, Edward Scissorhands ovvero Edward Mani di forbice, questo spot, della Cadillac, andato in onda al Superbowl, vi farà battere il cuore.

Nel commercial si vede infatti l’attore francese Timothée Chalamet, divo del momento, vestire i panni di Edgar Manidiforbice, figlio di Edward e di Winona Ryder, che compare nello spot. Nel video, della durata di 1 minuto e mezzo, e supervisionato dallo stesso Tim Burton, che ne ha dato l’approvazione, si sente la voce di Winona dire: “Questa è la storia di un ragazzo con le mani di forbice…Ma no, non è quello (che pensate, ndr). È Edgard, mio figlio”

Il video segue una giornata normale di Edgard: svegliarsi, fare colazione, andare a scuola, giocare con gli amici, studiare. Se non fosse che lui “normale” non è, e le difficoltà lo accompagnano in qualunque cosa faccia. Fino alla “soluzione” finale, ovviamente meno tragica del film, orientata a fini commerciali.

Ma rivedere in video lo sguardo triste e dolcissimo di Edgard, fotocopia del padre, commuove oggi come ieri. Ed è un bellissimo omaggio ad uno dei film più poetici di sempre.