Johnny Depp, Jenna Ortega è la nuova fidanzata? La risposta non lascia dubbi

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Lui, è l’attore feticcio di Tim Burton; lei, la nuova musa del regista più dark di Hollywood: parliamo di Johnny Depp e Jenna Ortega, che secondo alcuni rumors avrebbero una relazione. Un presunto flirt che ha fatto molto discutere per la grande differenza di età tra i due protagonisti, e sul quale sono intervenuti proprio i diretti interessati: c’è davvero una relazione tra il Pirata più celebre di Hollywood e la talentuosa interprete di ‘Mercoledì’?

Johnny Depp e Jenna Ortega: è amore?

A separarli ci sono ben 40 anni di differenza: Johnny Depp, 60enne star del cinema, secondo alcuni gossip avrebbe una frequentazione in corso con la 20enne collega Jenna Ortega, nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Mercoledì Addams nell’omonima serie tv. Un pettegolezzo sul quale sono prontamente intervenuti i diretti interessati, dando delle risposte che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

La prima a spiegare come stanno realmente le cose è stata Jenna, che ha smentito la relazione con Depp attraverso una stories su Instagram: “E’ ridicolo, non riesco neanche a ridere. Non ho mai incontrato né lavorato con Johnny Depp in tutta la mia vita. Per favore lasciateci in pace” ha scritto senza mezzi termini la giovane star, smentendo di fatto anche le voci che avrebbero voluto Johnny nel cast di Beetlejuice 2, di cui lei sarà protagonista.

Fonte: IPA

Anche Johnny Depp ha preso le distanze dai pettegolezzi, affidando il suo messaggio ad un portavoce: “Il signor Depp non ha nessuna relazione personale o professionale con la signorina Ortega. Non l’ha mai incontrata né ha mai parlato con lei. E’ annoiato da questi rumors senza alcun fondamento che danneggiano la sua reputazione e la sua carriera”. Insomma, dopo la fine turbolente del matrimonio con Amber Heard, Johnny non sembra intenzionato ad avere relazioni con colleghe molto più giovani di lui.

Il presunto flirt tra i due divi

Le voci di un presunto flirt tra Johnny Depp e Jenna Ortega erano state diffuse dal blog Deuxmoi, che aveva parlato di un avvistamento dei due attori sul set di “Beetlejuice 2”. All’epoca, infatti, si era parlato di un possibile coinvolgimento del divo di “Pirati dei Caraibi” nel progetto, poi smentito. Nel cast della pellicola dovrebbero invece esserci Winona Ryder, che riprenderà il ruolo di Lydia Deetz,e Jenna Ortega, che sarà sua figlia.

Tornerà anche Michael Keaton, chiamato a vestire i panni di Beetlejuice, e Monica Bellucci, attuale compagna del regista del film Tim Burton. Proprio in virtù del sodalizio che da anni lega Depp al cineasta statunitense, in molti avevano sperato in un suo coinvolgimento nel progetto: dalla collaborazione tra i due sono nate pellicole indimenticabili come ”Edward mani di forbice”; “Il mistero di Sleepy Hollow” e “La fabbrica di cioccolato”, ma i fan dovranno attendere per vederli ancora sul set insieme.

Depp, dal canto suo, dopo la fine burrascosa del matrimonio con Amber Heard sta lentamente riappropriandosi della sua carriera ad Hollywood: proprio lo scorso Festival del cinema di Cannes ha segnato il suo ritorno sulle scene con il film “Jeanne du Barry”, e pare che abbia in cantiere un nuovo progetto con la Disney. Insomma, per il momento sembra non avere tempo per le donne. Soprattutto se più giovani di 40 anni.