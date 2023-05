Cannes 2023, Johnny Depp torna sul red carpet e ha occhi solo per lei

Fonte: Getty Images Chiara Mastroianni, 10 look da sogno della madrina di Cannes 2023

È il più atteso, il più chiacchierato e si presenta sul red carpet di Cannes con una delle donne della sua vita. Johnny Depp sfila infatti con sua figlia Lily-Rose, reduce da un recentissimo coming out che l’ha riportata al centro del gossip (come solo lei sa fare). La 76ª edizione della manifestazione si apre quindi col ritorno del divo più amato, dopo i guai giudiziari – che ha superato – segnati dal processo contro Amber Heard.

Il Festival di Cannes 2023 sembra quasi un affare di famiglia. E sì, perché sulla Croisette si sprecano i ritorni e le sfilate a base di DNA. Prima fra tutte, quella della madrina della manifestazione – Chiara Mastroianni – figlia di Marcello e della strepitosa Catherine Deneuve. Da lui ha ereditato moltissimo, mentre dalla mamma ha preso quell’elegante timidezza che promette di riportare al centro dell’evento che si chiude il 27 maggio (proprio alla vigilia dei suoi 51 anni).

Johnny Depp a Cannes con Lily Rose

Per molti è la favorita di papà. Un padre di certo illustre, che risponde al nome di Johnny Depp, a Cannes per l’anteprima del film Jean du Barry – La favorita del re. Sul red carpet c’è anche lei, la sua preferita, la biondissima e meravigliosa Lily-Rose, in Costa Azzurra per l’anteprima della serie tv di HBO The Idol. Lei, dopotutto, lo ha sempre difeso, rimandando al mittente tutte le accuse di violenza domestica. Oggi sembra quasi un paradosso, dato che è la protagonista di un amore tossico.

The Idol, creata da Sam Levinson – già dietro la macchina da presa per Euphoria – racconta la passione tra Jocelyn (Lily-Rose Depp) e Tedros (interpretato dal cantante Abel Tesfaye di The Weeknd). La prima puntata è attesa in Italia per il 5 giugno su Sky e in streaming su Now: Cannes non è che un antipasto.

Fonte: IPA

Lily-Rose Depp è anche uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, che sarebbe la rapper 070 Snake. A rivelarlo è stata proprio lei attraverso una storia di Instagram, nella quale è comparsa proprio al fianco della nuova fidanzata. Si tratta quindi della sua prima relazione dopo quella con l’attore di fama internazionale Timothèe Chalamet, conclusasi nel 2020. Avrebbe inoltre avuto un flirt con Austin Butler, ma niente di troppo importante. Con la nuova fidanzata sembra invece essere tutto diverso.

Le sorelle Alice e Alba Rohrwacher

Un affare di famiglia, come dicevamo, oltre a una grande attesa per i tre film italiani (Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e La chimera di Alice Rohrwacher), accolti nel corso della seconda settimana del Festival. Di certo non è questo il momento di fare pronostici, visti i tempi decisamente prematuri, ma l’attenzione è tutta per La Chimera, che porta sul grande schermo la sorella della regista, Alba Rohrwacher.

Una scelta di certo coraggiosa ma non sprovveduta, data la grande esperienza sul campo di Alice che a soli 31 anni ha diretto sua sorella e vinto il prestigioso Gran Prix. Si è ripetuta poi nel 2018, dirigendo ancora Alba in Lazzaro Felice, portando a casa il premio per la miglior sceneggiatura. Perché cambiare, quindi?