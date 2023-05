Vincitori e vinti a Cannes 2023

Si è conclusa la 76° edizione del Festival di Cannes, e tra vincitori e vinti nessuna statuetta è andata alle opere italiane in concorso. Il premio come Migliore Attrice è andato a Merve Dizdar, mentre quello come Migliore Attore a Koji Yakusho. Come miglior film è stato incoronato Anatomie d'une chute di Justine Triet. E i look? Anche questa è stata una gara all'ultimo colpo sulla croisette.