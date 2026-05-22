Eva Longoria sorprende, bermuda e infradito sulla Croisette

Eva Longoria sulla Croisette ci ha fornito l'ennesima lezione di stile, grazie ad look che con ogni probabilità sarà il principale punto di riferimento dell'estate 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Eva Longoria in Costa Azzurra

Nemmeno sul finale il Festival di Cannes 2026 smette di stupire: questo pomeriggio la Croisette ha assistito ad una vera e propria dimostrazione d’eleganza disinvolta firmata Eva Longoria, la quale ha deciso di scombinare i rigidi canoni del dress code francese abbandonando — solo momentaneamente — le altezze da capogiro dei tacchi e la struttura degli abiti da gran sera per concedersi una camminata rigenerante sotto il sole della Costa Azzurra.

I fotografi, appostati lungo i viali alberati e in cerca di glamour, non hanno potuto fare a meno di immortalare la sua mise clamorosamente rilassata e insieme incredibilmente magnetica, un total white dal sapore contemporaneo ma dall’anima sartoriale. Vediamola insieme nel dettaglio.

Bermuda e infradito sono l’accoppiata glamour dell’estate 2026, secondo Eva Longoria

A poche ore dall’ennesimo abito da sogno, Eva Longoria si è concessa una pausa dallo sfarzo cinematografico per dedicarsi ad una delle attività che in assoluto le riescono meglio: dettare tendenza. Possiamo vederla poco sotto pizzicata alla sua uscita dal trafficato Hotel Martinez, con addosso un look che con ogni probabilità sarà il principale punto di riferimento dell’estate 2026.

A dominare la scena sono un paio di bermuda bianchi, dal taglio sartoriale, accompagnati da crop top a maniche lunghe e, udite udite, infradito. Ebbene sì, la calzatura estiva d’elezione ha conosciuto la sua rivalsa circa dodici mesi fa, e si prepara a tornare anche quest’anno tra le scarpe à la page della calda stagione in arrivo. Nel caso dell’attrice si tratta di un paio di sandali neri con tacco kitten, minimalisti ma dannatamente chic.

IPA

Una scelta, quella della star di Desperate Housewives, che ci dimostra ancora una volta come il concetto di glamour si stia velocemente evolvendo verso una dimensione sempre più fluida, dove il comfort non esclude affatto l’eleganza, anzi: eccola dunque riuscire ad elevare due capi storicamente confinati al tempo libero in spiaggia grazie ad un sapiente gioco di tagli e materiali, ad effetto sorpresa. La borsetta nera e gli occhiali da sole dalla montatura sottile fanno solo da ciliegina sulla torta.

Anziché apparire fuori posto tra i lussuosi hotel ed i red carpet della kermesse, la nostra icona di stile del cuore è addirittura riuscita a lanciare il trend definitivo dell’estate a venire, catalizzando l’attenzione dei presenti e ribadendo al contempo il suo status. Questo cambio di passo pomeridiano ha inevitabilmente portato una ventata di freschezza a un’edizione già ricca di colpi di scena, dimostrando come la vera sicurezza si indossi anche a pochi centimetri dal suolo.

Eva Longoria, la chioma a tutto volume all’amfAR Gala 2026

Confermandosi uno degli eventi più attesi del Festival di Cannes, anche quest’anno l’amfAR Gala ha saputo regalarci enormi soddisfazioni: il celebre appuntamento charity promosso da Chopard, alla sua 32esima edizione, ha riunito una nutrita schiera di volti noti agghindati di tutto punto per una serata da vivere nel segno della solidarietà e anche del glamour.

Tra corset dress, parure accecanti e spacchi vertiginosi, a saltare all’occhio è stata proprio la vaporosissima chioma di Eva Longoria: riga laterale e lunghezze leggermente ondulate ma a tutto volume sono state solo il degno completamento di una mise da vera diva. Una di quelle che hanno reso indimenticabile l’età d’oro di Hollywood.