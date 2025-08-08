Le infradito sono tornate, e in vesti tutte nuove: essenziali, facili da abbinare ma sempre tremendamente chic, si indossano dalle spiagge al centro città. In qualsiasi occasione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Sandali infradito estate 2025

Si deve alla scena urbana il più clamoroso plot twist della moda dell’estate 2025: nessuno se lo sarebbe mai potuto aspettare — o forse sì, dati i frequenti, controversi precedenti — eppure, a gran sorpresa, sono le infradito ad essere viste come l’assoluto must-have di stagione. Di carattere trasversale, queste sono tuttora perfette da affondare nella sabbia dorata ma, soprattutto, adesso, per ciabattare con fare da diva lungo le strade delle grandi metropoli. Dalle versioni più minimal alle più lavorate, quelle attualmente in voga provengono direttamente dalle passerelle delle sfilate più prestigiose al mondo ed uniscono comfort e fashion statement in uno solo.

Le infradito sono la tendenza più cool (e inaspettata) dell’estate 2025: i modelli di tendenza

C’è chi le ama, chi le odia e chi invece continua ad indossarle per pura e semplice — nostalgica — abitudine: se è vero che negli ultimi vent’anni le infradito sono state tra le calzature più discusse, equiparabili per scalpore solo a ballerine e jelly shoes, eccole ora imperversare nel ruolo di scarpe più cool dell’estate 2025.

Un roseo destino, questo, che pareva in realtà già scritto: è la loro stessa genesi, infatti, ad attribuire loro un certo prestigio, al tempo privilegio esclusivo di faraoni, nobili e sacerdoti. Basti pensare che della suddetta ciabatta — all’epoca tab-tebs, dalla silhouette vagamente a barchetta, la suola intrecciata da foglie di palma o di papiro — è stata trovata traccia persino nella tomba di Tutankhamon, a dimostrazione della loro prerogativa da status symbol.

Impossibile arrestare l’ondata di star, da Irina Shayk a Vittoria Ceretti, da Gigi Hadid a Iris Law, che ha attualmente preso il posto degli esemplari di Paris Hilton e Lindsay Lohan che, a cavallo tra gli anni Novanta/inizi Duemila, passeggiavano per le strade di Beverly Hills di ciniglia Juicy Couture e flip flop vestite.

Senza avvisaglia alcuna i mitici sandali a “Y” sono tornati sotto i riflettori sino a posizionarsi in cima alla lista delle più calde tendenze estive, ovviamente con un’immagine (quasi) totalmente rivoluzionata: arricchiti di dettagli inediti e realizzati in svariati materiali, tra cui il PVC, la corda, la nappa, la gomma, la pelle ed il suede, eccole risorgere ai piedi delle più accorte It-girl intente nello sfilare dalle spiagge ai centro città. Sì, davvero.

In tonalità neutre ma anche fluo, ideali da comprendere tra i 5 fashion essentials da mare così come per il tempo libero, le infradito sono approdate in passerella qualche mese fa: leggeri e impermeabili, in variante flat o heels, questi sandali bassi sono stati reinventati attraverso suole ergonomiche e silhouette contemporanee, realizzate in materiali riciclati e formule vegan per affrontare un’estate sì nel segno dello stile, ma più consapevole.

Dalle più classiche in gomma di Havaianas (non così classiche, nel particolarissimo risultato frutto della collaborazione con Dolce&Gabbana) alla versione luxury di The Row se ne sono viste in pedana di ogni tipo: Coperni ha fatto la sua proposta arricchendola con un maxi platform, mentre Sportmax ha avanzato la sua pensando a chi cerca eleganza e versatilità. Il risultato? Sofisticatissime infradito in pelle, le quali, vicino a quelle in suede, si abbinano con estrema facilità a jeans ed abiti lunghi e leggeri.

Più essenziali le visioni di Prada e Ferragamo, comoda quella con zeppa geometrica di Alaïa, ibrida quella di Miu Miu. La più creativa ed originale? L’infradito in morbidissima pelle nera di Loewe, con il davanti a riprendere il tipico giro vita dei pantaloni.

Insomma, è abbastanza chiaro: le infradito nell’estate 2025 si indossano dal mattino sino a tarda notte, in riva al mare e persino ad eventi di gala. A renderlo possibile sono le declinazioni gioiello e quelle dalla finitura metallica, adatte ad una cerimonia estiva ma anche per partecipare ad un tranquillo aperitivo con vista sul mare. Parliamo di soluzioni all’insegna del comfort che elevano però qualsivoglia look, grazie ai loro design ricercati.

Qualche esempio? Il modello con listini di pelle sottili dorati o argento firmato Bottega Veneta, con ciliegia metallica split toe e pendenti luminosi, oppure quello specchiato e dal motivo floreale di Gianvito Rossi.

A tal proposito, per quanto concerne il capitolo colori, si vedono le tradizionali nuance neutre andare a braccetto con quelle più vivaci e appariscenti, vicino alle preziose evoluzioni gold o silver. Via libera, poi, anche per l’altezza del tacco: i diktat modaioli lo vogliono kitten o medio, ma c’è largo spazio anche per varianti T-bar dalle altezze vertiginose.

Insomma, ve n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Che dire? Non resta altro che integrare questa accattivante tipologia di sandalo al proprio guardaroba, ed affidare a lui ogni più diverso ensemble di qui alla fine dell’estate.

Come abbinare le infradito in città: le fashion inspo per l’estate 2025 da rubare alle star

Ma passiamo al lato pratico: tolti pareo e bikini, come si abbinano delle semplici infradito per mantenere un’allure ricercata ma disinvolta al contempo? Come di consueto, sono proprio le star a rispondere, a colpi di stile.

Tra le maggiori estimatrici del trend, da spiaggia ma non solo, si annoverano infatti numerosissime celebrities: se Emily Ratajkowski ama abbinarle a jeans loose fit e capi basic, Hailey Bieber predilige infradito con kitten heel per i propri look quotidiani. Ricordiamo tutti la sua recente mise con Capri Pants a pois.

Chi forse meglio di tutti è in grado di attestare con quanta forza i sandali infradito si siano affermati sullo scenario moda attuale è sicuramente Vittoria Ceretti: la supermodella lombarda ha avuto il piacere di indossare le amatissime flat shoes sopra ma soprattutto oltre la passerella, anche come insospettabile parte integrante di raffinatissimi look da sera. Non è passata inosservata, a tal proposito, la sua recente apparizione nel miniabito floreale firmato Magda Butrym x H&M, corredato da collant ricamati a tema e ciabattine flip flops nere lucide.

Grandissima sostenitrice del nostalgico ritorno è poi Irina Shayk, la quale a Cannes 2025 le ha sfoggiate in più e più versioni: la combo più inattesa è stata senza ombra di dubbio quella composta da ciabattine in silicone nero e tailleur sartoriale bianco ottico, con tanto di cascata di diamanti al collo a sottolinearne l’aura sofisticata.