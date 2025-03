Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

“Una donna può vivere con un solo uomo, ma non con un solo paio di scarpe”. Sono state queste le parole a cui la suprema shoeholic, colpevole di aver iniziato ognuna di noi a questa folle – nonché contagiosissima – passione, ha ricorso e oggi, tendenze alla mano, possiamo dirlo: non potrebbero suonare più attuali di così.

Tendenze scarpe primavera/estate 2025, quali modelli non lasciarsi sfuggire

Il nostro destino è già scritto, e somiglia tanto a quello di Carrie Bradshaw. Quantomeno per quanto concerne la sua storica ossessione, si intende.

L’arcinota protagonista di Sex and The City nutre un amore tanto profondo nei confronti della propria esorbitante collezione di calzature che, a un certo punto della serie tv, si rende conto di aver sperperato l’intero suo patrimonio nel proprio più grande feticcio: “Mi state dicendo che ho speso 40.000 dollari in scarpe e non ho un posto dove vivere? Sarò ridotta letteralmente ad abitare nelle mie scarpe”, ammette tra sarcasmo e costernazione.

Le tendenze scarpe della primavera 2025 sembrano essere state concepite per mettere a dura prova l’integrità morale di ogni sua degna erede, tra amabili conferme e apprezzatissimi nuovi ingressi: fra le prime sono senz’altro comprese mules, slingback ma soprattutto ballerine, ricomparse ed accolte tra noi all’incirca un anno fa, ora rinnovate da sembianze più aderenti alla moda corrente, talora in veste di scarpe corsetto, talora in quelle delle iconiche Mary Jane.

A spiccare insieme a loro è un intenso sapore retrò, altro punto centrale dello scenario fashion della calda stagione in apertura: dopo anni di punte acuminate, ecco gli stilisti riportare in auge le peep toe insieme ai sandali ed alle décolleté dotate di T-bar, in una incessante e precisa citazione del passato. Ma non è certo finita qui. Come destreggiarsi in questa pioggia primaverile di must-have? È svelato nelle righe a seguire, complete di acquisti a portata di click.

Ballerine

Le fashion addicted meglio informate in circolazione non hanno dubbi in merito: questa primavera le ballerine continuano a vestire il ruolo di assolute protagoniste sul prestigioso palco immaginario delle tendenze modaiole contemporanee.

Una volta superato lo scoglio dello scetticismo la moda in vigore non conosce scuse, tantomeno le vacillanti temperature del periodo sanno fare eccezione. Nelle giornate uggiose le più impavide it-girl le indossano con invidiabile nonchalance rigorosamente con calzini a contrasto.

Se le più iconiche restano quelle di Alaia e Gucci, dal cielo ne piovono spudorate copie miste a modelli ispirati, ovviamente tutte nel segno delle indimenticabili Mary Jane, negli ultimi tempi onnipresenti sul panorama streetwear.

In alternativa alle declinazioni super rock a garantire irresistibile grinta a qualsivoglia look, per le inguaribili romantiche a popolare il mondo spuntano deliziose flat shoes a strizzare l’occhio alle note rasoterra da ètoile, bandiera dell’estetica balletcore attualmente in ascesa, ed in quanto tali dotate di fiocchetti e lacci in prossimità del dorso.

Per Givenchy e Chloé, invece, le ballerine della bella stagione 2025 si travestono da corsetto: trattasi di una rivisitazione invero classica, applicabile anche a pumps e sandali simil gladiator.

Scarpe con T-bar

Ancora conseguenza diretta del grande ritorno delle scarpe da bambola tra le tendenze del 2025 – le Mary Jane – restano a regnare incontrastati tutti quei modelli di calzature accessoriati di cinturino alla caviglia, ma non solo: è la versione T-bar a spopolare, conferendo all’intero ensemble al di sopra una sottile quanto letale sensualità grazie a quel solo dettaglio ad ornare il dorso del piede. Non uno tralasciabile, in ogni caso, dal momento in cui promette di rendere più spudorata e disinvolta la falcata finanche dal più alto dei trampoli.

Originariamente conosciute come scarpe da ballo, queste si caratterizzano per la presenza di un cinturino orizzontale che avvolge il collo del piede unito ad uno verticale che lo attraversa, dando vita ad una distintiva forma a “T”. Il loro riconoscibile design ad offrire gratuitamente stabilità, comfort ed eleganza al tempo stesso è firmato anni Venti, tempo in cui era emblematico ai piedi delle flapper girls nelle sale da ballo del jazz.

Già negli anni Trenta, Quaranta e Sessanta queste furbe scarpe si erano evolute in modelli più sofisticati, dal tacco più alto e arricchiti da dettagli eleganti, simbolo di un’estetica giovane grazie ad icone dell’epoca come Twiggy – che amava abbinarle a mini abiti e collant variopinte – e grazie a brand di lusso quali Miu Miu e Dolce & Gabbana tornano oggi in auge reinterpretare attraverso materiali moderni e dettagli inediti, che le confermano come pezzi intramontabili capaci di tenere il ritmo a dispetto del tempo.

Slingback

Dotate di tacco a spillo o più discreto kitten heel – ma non sono da disdegnare nemmeno le versioni rasoterra oppure le più rare a zeppa – tendenze moda comandano che sia severamente vietato non essere provviste di almeno un paio di slingback per questa primavera. Pratiche ed indiscutibilmente chic al tempo stesso, risiede in loro il caposaldo definitivo delle scarpe da avere ad ogni costo nella bella stagione odierna, capaci di permeare d’innata eleganza lo scenario urbano come fosse uno di quei defilé d’haute couture destinati a pochi eletti.

Le evoluzioni ad andare per la maggiore sono quelle realizzate in pelle, scamosciate, in crochet ma anche dalle texture innovative, in ogni caso donanti di impareggiabile classe applicate a qualsivoglia mise. Il loro è un animo classico, sensuale ma mai esagerato e per questo indubbiamente vincente di giorno come di sera.

Per la primavera 2025 le proposte dei brand luxury sono accomunate da silhouette avanguardiste, materiali ancora sconosciuti allo sguardo antico di tali calzature e design a dar voce ai più recenti dei trend, da indossare in combo a borse e gioielli in richiamo oppure a contrasto. Color cioccolato, giallo burro, celeste, in denim o ancora ad effetto metallizzato, ognuna ha il suo perché e mira, ora più che mai, agli scaffali più alti della nostra scarpiera con la promessa – che non rimarrà inesaudita, ne siamo certi – di elevare persino il più anonimo dei look.

Scarpe peep toe

Di stagione in stagione, il vero dilemma circa il capitolo scarpe cade spesso su una questione di punta: quadrata, a mandorla oppure affilatissima? Ebbene, le passerelle della moda primavera-estate 2025 hanno deciso di astenersi. In che modo? Rilanciando il modello peep toe, ossia quello dall’estremità tagliata a svelare una porzione di dita dei piedi. Una scelta, questa, che se non altro fa della nera indecisione una furba manovra per dissipare tutte le polemiche sul nascere.

Grande classico del guardaroba delle donne più in vista nell’Age d’Or Hollywoodiana, in contemporanea vagamente ammiccante al controverso stile anni Duemila, si stanno attualmente prendendo la scena copie delle predilette di Marylin Monroe e Rita Hayworth: parliamo di calzature rigorosamente prive di plateau, dal tacco medio e sottile, accessoriate di scollatura aggraziata sul collo del piede e dalla punta mozza a rivelare una, o al massimo due, delle dita.

Miu Miu e Acne Studios sono d’accordo nel proporle così, nel primo caso con l’inatteso ausilio di un accessorio insolito quale lo scaldamuscolo sportivo, nel secondo attraverso una silhouette affusolata abbinata a tonalità oro antico che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo nude.

Mocassini estivi

Si sono visti i mocassini dominare le tendenze scarpe dell’autunno/inverno sul finire, e li si vedranno ora tentare di farsi spazio tra quelle ancora in fiore. Ecco dunque comparire qua e là i primi modelli primaverili, rinnovati tramite pelli arricciate e punte squadrate, mentre introducono un tocco mannish ai look iperfemminili a cui si accompagnano.

Meno audaci rispetto alle versioni precedentemente amate, favoriscono comunque la sperimentazione ma senza eccedere nell’avanguardia. Proprio come i più celebri penny loafers, i mocassini della bella stagione non fanno mistero della loro ispirazione diretta alle scarpe da barca facendosi morbidi, avvolgenti e, se vogliamo, sofisticati.

Il tratto distintivo ad accomunarli tutti è sicuramente l’arricciatura lungo la tomaia, la silhouette si allunga mentre la punta si fa squadrata.

Come sceglierli? In pelle liscia e lucida per coloro che amano il rigore senza tempo, oppure in suede opaco e nabuk dall’aspetto volutamente vintage per chi va in cerca un’allure maggiormente rilassata. Dominano le sfumature naturali quali il beige, il marrone ma restano il nero ed il bordeaux intenso.

Scarpe trasparenti

La scarpa c’è, ma non si vede: con la calda stagione 2025 alle porte anche le scarpe sentono l’esigenza di farsi leggere, impalpabili, a tratti trasparenti. E letteralmente. Tornano perciò le calzature in polivinilcloruro – volgarmente detto PVC – a dividere l’opinione pubblica, dall’alto delle passerelle sino alle città di tutto il mondo.

Perché sì, pare che tra non molto si vedranno sorgere a perdita d’occhio esemplari di moderne Cenerentola per le strade, tutte ovviamente fornite del proprio personale paio di scarpette di cristallo.

Fuorché lei nessuna aveva più azzardato spingersi fuori casa con delle calzature tanto fragili ma, date le evidenti migliorie apportate alle versioni di oggi, rinunciare a quel ricercato effetto nudo slanciante sarebbe un vero peccato.

Stringate da donna

Con la primavera nell’aria si dichiara ufficialmente aperta la ricerca delle scarpe perfette per il periodo: ancora chiuse, l’aspettativa comune è che queste comunichino comunque un’idea di leggerezza. Sono le stringate da donna ad accorrere in aiuto, abilmente sottratte dall’arsenale modaiolo maschile per acquisire nuova versatilità.

I modelli attualmente a ruba non hanno nulla a che vedere quindi con quelli classici, in cuoio rigido e dalle tonalità cupe: su di loro spopolano i colori pastello quali il rosa cipria, l’ecrù, l’azzurro polvere ed il cannella, ma non mancano comunque i tradizionali nero, vinaccia e bianco.

La silhouette si fa più affusolata rispetto al passato, ed i contorni mai troppo netti. I materiali adesso prediletti sono i pellami morbidi e avvolgenti come un guanto, il satin, il denim ed il mesh, come visto in passerella da Victoria Beckham.

Sneakers pastello

Mentre i guardaroba si fanno via via più leggeri, ecco sfuggire dalle scarpiere le prime sneakers colorate della stagione.

Le preferite delle fashionista sfoggiano suole flat, da running, ma non paiono voler sparire nemmeno i modelli chunky.

La sola regola? Che si provveda a tingere la propria quotidianità servendosi di una palette cromatica allegra e sfaccettata, che spazi dai colori vibranti ai delicatissimi sorbetto.