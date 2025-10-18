Tra lusso ed allure selvaggia, le scarpe in cavallino sono tutto ciò che devi indossare per elevare i look di tutti i giorni nella fredda stagione: 10 alternative stravaganti e alla moda da provare ora

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Mocassini cow print in cavallino

Da citare tra gli odi et amo più clamorosi del mondo della moda, l’animalier è tornato — ma se ne era mai veramente andato? — ad apportare il suo ineguagliabile carico di grinta al guardaroba, e questo già da un paio di stagioni a questa parte. Ma c’è una novità, ora, e minaccia di accalappiare persino il cuore delle più riluttanti fashionista.

Stiamo parlando del cavallino che, sebbene il suo nome possa suonare fuorviante, non ha assolutamente nulla a che vedere con cavalli e atmosfere equestri. Più, in compenso, con le tendenze accessori del momento.

Non più da ritenersi unicamente un eccentrico dettaglio da passerella, questa tipologia di pelle (in commercio anche nella sua variante sintetica) è sicuramente da annoverare tra le voghe più cool dell’autunno-inverno 2025/26, capace di tramutare qualsivoglia modello di scarpa in un ricercatissimo oggetto di design a portata di piede.

Cavallino che passione, 10 scarpe alla moda con cui introdurre la tendenza wild nel guardaroba

Gettonatissimo nella sua declinazione animalier ma anche monocromo, bordeaux o nero, il cavallino ha galoppato sino alla vetta delle tendenze di stagione per approdare su stivali, ballerine, mocassini, sneakers e persino zoccoli. Insomma, mille ed uno varianti per lo stesso identico risultato: quello di un lusso assolutamente portabile, quotidiano.

Non parliamo affatto di un materiale da addomesticare, ma di un fido alleato di stile che promette a chiunque decida di indossarlo di accaparrarsi il centro della scena. Quando la scelta ricade su di un modello stampato, il giusto equilibrio si ottiene sfoggiandolo in combo a capi essenziali come jeans o pantaloni, su outfit total black oppure vicino ad abiti dalla silhouette pulita. Le declinazioni monocromatiche, invece, fanno le veci di un nuovo neutro.

In passerella tra le grandi maison c’è chi lo ha proposto a contrasto, come Prada, in versione cow print, su Mary Jane dall’animo infantile e l’aura lussuosa. Gucci, dal canto suo, lo ha lanciato su ballerine in stampa zebrata con morsetti dorati, Adidas, ancora, su sneakers a tre strisce maculate.

Diventa sofisticato in nero, specie se su calzature sobrie ma ricercate, come dimostrano gli stivaletti a punta di Marsell, effetto calzino, e le flat shoes stravaganti di Alaïa. Ebbene, ma su cosa puntare? Su ognuna di queste scarpe di tendenza, oppure su quelle per cui sarà amore a prima vista. Prosegui nella lettura per scoprirlo.

Jamron Ballerine a punta Ballerine maculate a punta in cavallino

GIOSEPPO Braham Ballerine con borchie e dettaglio in cavallino zebrato

Le ballerine in cavallino, ad esempio, sembrano sdoppiarsi tra due diverse anime: una romantica, contrassegnata da fiocchetti e/o cinturini sottili, ed una più ribelle, dalla punta affilata e dotata di micro tacco, fortemente evocativa del panorama moda anni Novanta.

I mocassini e le Mary Jane in cavallino, invece, sono la scelta perfetta per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’eleganza androgina: perfetti per sdrammatizzare tailleur con pantaloni dal taglio sartoriale, strizzano l’occhio al guardaroba preppy ma vi aggiungono un non so che di wild con le loro trame maculate, muccate e zebrate.

Love Moschino Ja10300g1fiv0 Mocassini maculati in cavallino

Inaspettate quanto ultra glamour, le sneakers in cavallino permettono di compiere il definitivo balzo dallo streetwear al lusso: lo sanno perfettamente Adidas e Louis Vuitton, che in pedana le hanno proposte leopardate, con inserti a contrasto, da indossare ben lontano dalla palestra.

Offerta Colmar Sneakers Garner Jungle 124 Sneakers con inserti in cavallino maculato

Le shoeaholics più irriducibili, ancora, impazziranno per i tacchi in cavallino: dalle slingback alle décolleté, non c’è davvero un modello che non possa stravolgere la mise al primo sguardo.

GIOSEPPO Galen Décolleté in cavallino con tacco largo

Steve Madden Décolleté THRIVE Tacchi alti a punta in cavallino

Gli zoccoli cow print, infine, rappresentano l’alternativa prediletta se si è in cerca di un modo nuovo per dare colore e carattere ai look di ogni giorno, senza mai rinunciare al giusto tocco di chic.

E tu, quali scegli?