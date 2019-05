Slingback: come indossare le scarpe più chic della primavera

editato in: da

Le slingback sono le scarpe con il cinturino che lasciano il tallone scoperto e hanno la punta chiusa, che copre le dita. Possono essere a tacco alto o basso, ma hanno comunque un’aria super chic che si adatta a moltissimi look. Ecco qui qualche idea per abbinarle con stile!

Come indossare le slingback: con la gonna

Slingback e gonna, soprattutto se a matita, è un classico che non stanca. Diciamo che è uno degli abbinamenti con sui andate sul sicuro: attenzione solo a non invecchiarvi. Per evitare questo rischio, preferite gonne in fantasia o spezzate con del colore o del denim, che renderanno tutto l’insieme più fresco e giovane.

Come indossare le slingback: con i pantaloni cropped

E’ un abbinamento meno visto, forse perché i pantaloni cropped hanno un taglio più sportivo e quindi chiamano un genere di calzatura più casual, ma la slingback si adatta benissimo anche a questo taglio di pantaloni. In questo caso preferitela colorata in modo da farla diventare il focus dell’attenzione. Ovviamente, banditi i calzini.

Come indossare le slingback: basse con i jeans

Altro abbinamento con cui andate sul sicuro. Al di là del fatto che, come ormai sapete, il denim sta bene praticamente con tutto, la slingback gli conferisce quell’allure un po’ parisienne chic che ci piace tanto! Completate il look con una camicia bianca e con una borsa da giorno e il gioco è fatto!

Come indossare le slingback: a tacco medio

Anche qui, l’effetto “signora” è dietro l’angolo, quindi attenzione! Sdrammatizzate con capi rock, come un jeans, una it bag, un blazer portato aperto e morbido. Per quanto riguarda il colore, non strafate. Se la scegliete colorata, il mio consiglio è di abbinarla in tonalità a contrasto e di evitare il pendant, sempre con l’obiettivo di rendere il look più fresco.