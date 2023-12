Le scarpe dei sogni: quali sono i modelli più desiderati

Fonte: Getty Images Ecco quali sono le scarpe più desiderate dalle donne

Ci sono delle scarpe che, quando le indossiamo, ci sentiamo bellissime. Calzature che ci fanno sentire sexy, seducenti, femminili… anche se magari non necessariamente comodissime e super pratiche. Insomma, sono quelle scarpe che, se fossimo Cenerentola, saremmo tornate di corsa a riprenderci e… tanti saluti al principe!

Le scarpe dei sogni: a tacco alto

Le Pigalle di Christian Louboutin

Belle, eleganti, semplicissime nella loro perfezione, con quella suola rossa che fa sognare… stupende! Le décolleté Pigalle sono uno dei modelli di calzature più iconiche esistenti, immediatamente riconoscibili, simbolo di sensualità e create nel 2004 dal maestro della calzatura Christian Laboutin, che le ha chiamate come il suo quartiere preferito a Parigi.

Fonte: Getty Images

Una décolleté Manolo Blahnik o Jimmy Choo

Qui non serve fare le difficili: qualunque creazione di questi shoe designer viene direttamente dal mondo dei sogni! Se doveste avere la fortuna di trovarne una, una qualunque, ad un prezzo accessibile, acquistatela: va sempre bene! E poi vi farà sentire un po’ Carrie di Sex and the City!

Fonte: Getty Images

Le scarpe dei sogni: a tacco medio

Le slingback bicolore di Chanel

Si narra che Mademoiselle Chanel realizzò questa scarpa bicolore per ovviare al fatto di avere un piede lungo: la punta nera ha l’effetto ottico di rimpicciolire il piede! Dalla loro nascita, si sono imposte subito come un oggetto del desiderio, un classico dello stile, anche per il fatto che, avendo tacco medio, sono decisamente più portabili rispetto ad una calzatura con tacco alto.

Fonte: Getty Images

La Belle Vivier di Roger Vivier

Altra scarpa iconica, la belle Vivier, realizzata anche in versini coloratissime, si distingue per la sua fibbia geometrica, impreziosita o meno da strass. prende il suo nome dal film “Belle de jour“, in cui compare ai piedi di Catherine Deneuve, e da qui verrà poi ribattezzata appunto Belle Vivier.

Fonte: Getty Images

Le scarpe dei sogni: a tacco basso

Le stringate maschili Church’s

La stringata maschile è uno dei capi che risolvono mille problemi di look e a mio avviso, il classico è sempre il meglio: le Church’s nere modello Burwood sono pulite e semplici, perfette sia su un look casual in jeans e camicia, sia per rendere preppy una gonna a tubino o un semplice abitino nero passe partout.

Fonte: Getty Images

I mocassini con il morsetto Gucci

Altra calzatura facile da portare, semplicissima e adatta a look più sportivi così come a quelli più business, al vestito boho così come al denim, il mocassino con il morsetto di Gucci è una di quelle calzature iconiche copiatissime che entrano di diritto in una scarpiera da fashion victim, per la loro versatilità e comodità!