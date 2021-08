Sex and the City, la foto tra Carrie e Mr. Big ci riporta indietro nel tempo

editato in: da

Sex and the City, le prime foto di Mr Big e Carrie nella nuova serie tv

La foto tra Carrie e Mr. Big – che è stata condivisa da Sarah Jessica Parker su Instagram – ci riporta inevitabilmente indietro nel tempo. Ricordate quando non aspettavamo altro che sederci di fronte alla televisione per vedere una nuova puntata di Sex and the City? Probabilmente, è stata la serie TV che, per eccellenza, ha segnato una generazione, ha rappresentato uno stacco fondamentale per far sentire la voce delle donne in carriera, delle donne che amano, della ricerca dell’amore e dell’indipendenza.

Un prodotto coraggioso, a cui sono seguiti due film, che hanno incassato milioni di dollari in tutto il mondo. Da quando è stato annunciato il sequel, non abbiamo potuto fare altro che sospirare: c’è chi teme che si possa perdere quella scintilla che ha reso la sceneggiatura così perfetta. E c’è chi – a ragione – teme che l’assenza di Samantha nel quartetto più famoso al mondo possa pregiudicare in qualche modo la resa finale.

Nel corso delle ultime settimane, poi, si sono rincorsi centinaia di spoiler, anche grazie a Page Six, che era entrato in possesso di alcune pagine della sceneggiatura. Ma non sono quest’ultime a interessarci, bensì la foto tra Carrie e Mr. Big, quell’amore che ci ha fatto sognare per anni, che ha avuto il suo endgame, spesso messo in discussione e persino rivoluzionato nei film.

Il sottotitolo del sequel di Sex and the City è … And Just Like That: sarà composto da 10 episodi, cui non vediamo l’ora di assistere. Le fan storiche non se lo faranno sfuggire, e neppure noi. Ancor di più, tuttavia, non aspettiamo altro che vedere Carrie e Mr. Big. Come sarà il loro amore? Quali sfide dovrà affrontare la coppia?

Un tuffo indietro nel tempo che proprio non possiamo non condividere. Ci sono tanti interrogativi: come sarà trattata la storia di Samantha? Quali saranno i ruoli di Miranda e Charlotte? La loro amicizia ha fatto la storia del piccolo e del grande schermo. Siamo trepidanti di curiosità, ma ancor di più, ci rende felici vedere Carrie e Mr. Big insieme, proprio come ai vecchi tempi, quando nessun altro amore ci emozionava a tal punto!