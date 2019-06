editato in: da

Le décolleté, o pumps, sono un tipo di calzatura che non passerà mai di moda, nemmeno tra un milione di anni. Sono la classica scarpa su cui io consiglio di fare un investimento: da acquistare classica, se non ne abbiamo nemmeno un paio, nera, senza plateau, eventualmente in vernice. In caso invece fossimo delle décolleté addicted, via libera allora al colore, che non guasta mai. E adesso vendiamo alle idee di look.

Come indossare le décolleté, idee di look: con i pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono un capo estremamente versatile e comodo. Le décolleté li rendono immediatamente glamour ed elegantissimi. Un’idea di look? Un total black spezzato da un accessorio rosso, come la pochette Cambiaghi: non sbaglierete mai!

Come indossare le décolleté, idee di look: nere con il denim

Con il denim, le décolleté vanno sempre bene, anche in versione street style, con un cappotto maxi e un jeans boyfriend risvoltato. Anche se vanno a discapito della comodità, aggiungono quel tocco glamour in più.

Come indossare le décolleté, idee di look: in colore a contrasto

Per rendere immediatamente più trendy tutto il look, se le abbiamo già in nero, possiamo valutare il colore, ad esempio un rosso, da portare come tono a contrasto con un look altrimenti semplicissimo come quello in foto. Jeans slim alti sulla caviglia e crop top nero: con la sneaker il look sarebbe stato più basico, con le décolleté rosse diventa immediatamente glam.

Come indossare le décolleté, idee di look: colorate

Se poi siete delle pumps addicted, regalatevele in più colori, le indosserete sempre, perchè sono una scarpa dal taglio classico e pulito. Il colore aiuta a renderle più particolari e insolite. Se avete dubbi, portatele con i jeans e non sbagliate mai.

Come indossare le décolleté, idee di look: con l’abitino nero

Il look a prova di errore: con il tubino nero, o in generale con un abito nero (preferibilmente corto, altrimenti si scivola velocemente verso un look da sera), le décolleté sono la scarpa per eccellenza, che trasforma un look da giorno sobrio e pulito, in un altrettanto sobrio e pulito look glam. Sarah Jessica Parker docet!