I jeans sono il capo che per eccellenza non può mancare nel guardaroba. Ne esistono tantissimi modelli e la moda ne propone di nuovi ogni stagione: come destreggiarsi tra le varie opzioni per scegliere quello più adatto al nostro fisico? Cerco di spiegarvelo con questo articolo!

Esiste il “modello giusto”?

Attenzione, adesso vi dirò una verità scomoda: il jeans che sta tanto bene alla vostra migliore amica potrebbe non essere quello più adatto a voi. E magari nemmeno quello che va tanto di moda oggi e che tutte indossano (incuranti del fatto che di venirne valorizzate o penalizzate, spesso fortemente!). Quindi, per cominciare, tenete presente una cosa fondamentale: non siete voi che dovete adattarvi al jeans del momento, ma dovete vedere se quel jeans si adatta a voi. Se ciò non fosse, cambiate modello. I jeans sono un capo molto basic, la vera differenza la fa come li indossiamo: molto meglio essere valorizzate da un modello perfetto per noi che volersi far andare bene per forza un taglio che non è adatto al nostro fisico!

Come scegliere il modello di jeans adatto a te

Il colore

Partiamo dalla cosa più semplice: il colore. I colori chiari normalmente tendono ad allargare, mentre quelli scuri a restringere.

In linea di massima, se vogliamo dare l’impressione di snellire, allora meglio tenere in considerazione sfumature più scure, come il classico indaco, il blu oppure il nero. Viceversa, se le gambe sono un nostro unto di forza, possiamo optare anche per lavaggi più chiari o per il bianco.

La pesantezza del tessuto

Altro punto fondamentale: in linea di massima, più il tessuto è pesante e spesso e più contiene. Più è elasticizzato e sottile e più tende a segnare. Al di là quindi della pesantezza stagionale (il denim in vendita in estate sarà più leggero di quello che troverete a novembre), tenete presente questo dettaglio quando vi provate i vostri jeans.

Il tuo fisico

Qui si apre un lungo capitolo, perché ogni fisico viene valorizzato da un diverso modello di denim. Cerchiamo quindi di capire se le gambe sono un nostro punto di forza e magari quale parte della gamba lo è: potrebbe essere la caviglia, la coscia, il polpaccio, il fianco. Per ciascuna di esse esiste il jeans perfetto! In linea di massima, sconsiglio quelli a vita bassa: sono superati da un bel po’ e poi, diciamocelo, in realtà non donano a nessuno davvero.

Punto vita

Se il punto vita è un vostro punto di forza, potete scegliere di fasciarlo, indossando un modello a vita alta. Se invece preferite mimetizzare punto vita e addome, preferite la vita regolare, da indossare poi con una maglia tagliata a trapezio o svasata.

Fianchi

Potete scegliere se fasciarli oppure no. A mio avviso, se avete fianchi morbidi, è sempre meglio non fasciarli, ma scegliere modelli in tessuto più rigido, che contenga senza segnare, magari con un taglio dritto, come quello cropped.

Polpacci

Se avete polpacci importanti, evitate i modelli skinny o slim, che i metteranno in evidenza, e preferite tagli bootcut o regular, che li accompagneranno.

Caviglie

Per me, è sempre una bella idea quella di mostrarle, perché in questo moda si dà aria alla figura, slanciandola e valorizzandola. Soprattutto se le caviglie sono un vostro punto di forza, optate per un modello che vi arrivi corto sopra la caviglia, in modo che si vedano almeno un paio di centimetri di pelle e in ogni caso che l’orlo non tocchi la linguetta della sneaker quando siete in piedi. Se avete caviglie importanti, evitate, come nel caso dei polpacci, i modelli fascianti e fate in modo che passi aria tra la l’orlo del vostro denim e la vostra caviglia.

Prova i jeans, sempre!

Altra cosa importante: i jeans vanno provati. Acquistare i jeans è un po’ come acquistare un reggiseno: è sempre meglio provare più modelli per capire qual è il migliore per noi! Se avete trovato on line un ottimo affare, verificate per bene le misure del modello con quelle di un jeans che avete a casa, prima di acquistarlo, ma, ancora di più, verificate che siano accettati eventuali resi: la vestibilità di un jeans si vede solo con il capo addosso!