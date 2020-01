editato in: da

Tutti ne parlano, tutte li vigliono: sono i mom jeans! Ma come si portano? E soprattutto, stanno bene a tutte? Sono davvero un capo di classe? Ecco la mia opinione e i miei consigli.

Mom jeans, come indossarli e a chi stanno bene: in generale

Non vorrei essere caustica, quindi cercherò di dirlo in modo semplice e diretto: questo genere di pantaloni non sta bene a tutte. Anzi, per essere precisa, è proprio un capo difficile! Si tratta di jeans molto morbidi, a vita alta, con la gamba larga e il fondo che scende stringendosi. Praticamente sono dei killer! Scherzi a parte, a meno che le gambe non siano il vostro assoluto punto di forza, questi jeans difficilmente valorizzano la silhouette. Nel caso dei fisici a pera e a clessidra, ad esempio, per quanto segnino il punto vita, fasceranno la zona dei fianchi, mentre la parte inferiore della gamba risulterà “svuotata”. Se la cavano meglio i fisici a triangolo rovesciato, a mela e a rettangolo, che hanno generalmente fianchi sottili e gambe magre, anche se, anche qui, la vita alta non sempre aiuta, in particolare nel caso dei fisici a mela.

Mom jeans, come indossarli e a chi stanno bene: come indossarli

Fatta questa premessa, come possiamo fare per indossarli se proprio ci piacciono? La cosa positiva dei mom jeans è che sono morbidi e molto comodi (per questo si chiamano così: sono jeans che ricordano la forma dei jeans prémaman, morbidi in vita e sui fianchi e stretti sul fondo), quindi, se non vogliamo evidenziare i fianchi , l’ideale sarà correggere otticamente il look indossando un capo spalla che li copra e allungando la figura con scarpe alte.

Mom jeans, come indossarli e a chi stanno bene: idee di look

Se avete un fisico androgino, sono l’ideale per voi. Potete portarli con una morbida t-shirt e sneakers, risvoltando l’orlo in modo che si veda la caviglia, anche se le sneakers sono alte. Oppure, potete portarli in versione posh con tacchi a stiletto e una blusa in seta (in questo caso preferite un colore scuro). Altra opzione: chiodo in pelle e anfibi: per quel rock che non stanca mai.