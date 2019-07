editato in: da

I jeans sono un capo presente praticamente nel guardaroba di tutti… ma da dove vengono? Qual è la loro storia? Eccola qui. Sarò super sintetica, perchè ci sarebbe da parlarne per un pezzo! Il jeans è davvero un capo sorprendente.

Jeans, la storia di un capo icona: forse non tutti sanno che…

…che il jeans viene dall’Italia! Il termine “blue jeans” deriva da una storpiatura di bleu de Gênes, ossia blu di Genova in francese. Questo perchè a Genova si produceva una tela blu molto robusta che veniva usata per confezionare i sacchi per le vele delle navi. Il termine denim invece deriva da de Nîmes, dal nome di una città francese dove veniva prodotto questo stesso tessuto. L’intuizione geniale di usale questa tela per produrre capi di abbigliamento venne a Levi Strauss, che la usò per realizzare pantaloni resistenti e robusti adatti ai cercatori d’oro.

Jeans, la storia di un capo icona: dai cercatori d’oro al cinema

Come successe per il bikini, anche per il jeans il cinema funzionò da detonatore. Film come “Gioventù bruciata”, con un James Dean bello come mai ce ne saranno altri, che indossava jeans e t-shirt, oppure “Il Selvaggio” con un Marlon Brando mito tanto quanto Jeans Dean, hanno segnato la storia e sdoganato questo capo come un pantalone adatto ai giovani, soprattutto a quelli ribelli.

Jeans, la storia di un capo icona: dal cinema al nostro armadio

Da lì al nostro armadio, il passo è breve. Dopo che Calvin Klein ha creato, negli anni Settanta, una vera e propria collezione prêt-à-porter che comprendeva questo capo, la tela denim ha avuto la strada spianata, uscendo dal guardaroba dei soli ragazzi per entrare in quello di tutti, come capo casual per eccellenza. Oggi lo si indossa praticamente in tutte le occasioni (meno le cerimonie) e non c’è maison di moda che non lo inserisca nelle proprie collezioni: da tela per navi, a capitano dell’armadio!