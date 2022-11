Cindy Crawford sfida il tempo: in lingerie e body a 56 anni è sempre la più bella

Cindy Crawford e Kaia Gerber, mamma e figlia in passerella alla PFW

Sfida il tempo e a 56 anni è sempre la più bella. Una bellezza quella di Cindy Crawford che non ha mai perso neanche per un istante la sua freschezza, memore di una carriera da supermodella tra le più acclamate e amate di sempre, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Le passerelle non sono più il suo “campo di battaglia” ma ci torna ben volentieri, specialmente quando a essere coinvolta è l’amata figlia Kaia Gerber. Ma le riviste di moda (e non solo) la bramano, proprio come Haute Living che ha dedicato a Cindy un’esclusiva intervista e un servizio fotografico che toglie il fiato.

Cindy Crawford in lingerie e body a 56 anni

Seduta su un morbido letto, la mano appoggiata al comodino e lo sguardo assorto verso una calda luce. Il primo scatto di Cindy Crawford tra quelli realizzati per l’intervista a Haute Living è il ritratto della sensualità. Avvolta soltanto da lingerie di pizzo nera, l’ex Top model oggi 56enne sfoggia un fisico pazzesco, regalandoci per l’ennesima volta una vera lezione di stile.

Ogni capo grazie a lei viene esaltato con grazia ed eleganza, a cominciare dal completo in pizzo trasparente firmato Anine Bing. Il reggiseno con silhouette a triangolo e bretelle sottili è un vero tocco di classe, perfetto per mettere in risalto il seno piccolo e anche alla portata di tutte (costa poco più di 80 euro). Il secondo look di Cindy non è di certo meno sensuale, con un aderentissimo body bianco e la camicia oversize lasciata aperta, che crea un effetto vedo-non-vedo a dir poco fantastico.

Dal giorno alla sera, perché lo stile non va mai a dormire. Cindy Crawford ha posato per Haute Living anche con un completo più castigato, un tailleur con gonna lunga fino alle caviglie e giacca dal taglio maschile leggermente aperta sul décolleté. Semplici ma di grande effetto, tutti capi che brillano della luce riflessa di Cindy, semplicemente magnifica e intramontabile, anche a 56 anni. Merito anche di una sicurezza e una consapevolezza che oggi la rendono ancor più bella: “Essere una modella è, per certi versi, come essere un atleta – aveva detto in un’intervista a W Magazine -. È un’abilità e diventi più brava. Ma, come con un atleta, il tuo fisico cambia. Sono consapevole di non avere lo stesso aspetto di quando avevo 25 anni, ma davanti alla telecamera porto un’esperienza e una sicurezza che non avevo allora. E mi piace ancora quello che faccio. Non avrei mai pensato che avrei lavorato in questa fase”.

Cindy Crawford, il suo segreto di bellezza (e felicità)

“Mi lascia sempre senza parole lavorare con questa leggenda. Cindy Crawford è una bellezza così rara, dentro e fuori“. Le parole che il fotografo Brian Bowensmith, autore degli scatti, ha usato per descriverla non potrebbero essere più calzanti. Perché nella bellezza dell’ex Top model non c’è solo lo zampino casuale di Madre Natura (alla quale non possiamo che dire grazie), ma molto di più.

C’è quella ragazzina che è partita da zero e che ha affrontato con determinazione un percorso difficile, ma arrivando in cima al mondo. Una madre orgogliosa dei suoi splendidi figli, Kaia e Presley, che da lei hanno ereditato certamente la bellezza ma anche la passione per la moda e le passerelle. C’è una moglie sempre più innamorata del marito Rande Gerber, con il quale condivide la vita da più di 25 anni. Ma c’è anche una donna che porta con grande consapevolezza questo ricco bagaglio sulle spalle, conscia del fatto che proprio grazie ad esso oggi può dirsi felice.

Nell’intervista a Haute Living, però, la splendida Cindy si è lasciata sfuggire una rivelazione inedita. La supermodella ha confessato di essere seguita da una sorta di “allenatore”, scherzando sul fatto di attraversare una “crisi di mezza età”. E come la sta aiutando? Semplicemente insegnandole a concedere più tempo a sé stessa, rinunciando alle manie di controllo tipiche di una persona pianificatrice come lei (e molte di noi possono capirla). Discostare lo sguardo dall’orologio di tanto in tanto, ecco un segreto di felicità che dovremmo proprio far nostro.