Cindy Crawford su Instagram, a 56 anni il bikini statuario dell’estate

Fonte: IPA Cindy Crowford, su Instagram si mostra in bikini

Cindy Crawford è l’esempio di come la bellezza possa essere senza tempo: a 56 anni ha sfoggiato su Instagram il suo bikini dell’estate e non c’è il minimo dubbio sul fatto che sia riuscita a conquistare tutti. Bella e sensuale, l’attrice e supermodella ha dimostrato che l’età può essere solo un numero e i commenti pubblicati sotto la sua foto ne sono la conferma.

Cindy Crawford, la foto in bikini su Instagram

Cindy Crawford è molto attiva sul suo profilo Instagram e pubblica spesso contenuti per i suoi fan, ma questa volta ha stupito con una foto mozzafiato. La modella ha postato uno scatto in bikini e in una posa sensuale. “Après swim”, ha scritto nella didascalia, e subito una serie di commenti sotto al suo post per la sua fantastica posa post bagno.

Costume a triangolo, sui toni del blu notte, sguardo che non incrocia l’obiettivo della fotocamera, capelli sciolti e una giacca color bianco come copri bikini. Bellissima come sempre, Cindy Crawford, nonostante i suoi 56 anni portati benissimo, ha conquistato i suoi fan su Instagram e non solo.

Ma quanto costa il look indossato dalla modella? Il bikini indossato dalla Crawford è firmato Melissa Odabash e il suo costo è di €236, mentre la giacca bianca è firmata Simone Fan e il suo prezzo supera i 400€.

Fonte: IPA

Cindy Crawford, la supermodella senza tempo

Una modella del suo calibro e che ha fatto la storia non ha di certo bisogno di presentazioni: Cindy Crawford, al pari di modelle come Naomi Campbell e Claudia Schiffer, ha lavorato e sfilato per i più grandi stilisti nel mondo, e con la sua bellezza e capacità si è fatta ricordare nel tempo.

Ora ha 56 anni, ma non basta l’avanzare degli anni per porre fine a una sensualità che non ha età. La sua recente foto su Instagram ne è l’esempio più lampante, perché il suo è uno dei bikini più straordinari dell’estate e non ammette rivali.

C’è sicuramente chi pensa che una volta superata una fascia d’età che vada oltre i 40/50 anni non ci si possa permettere più di mostrarsi in un certo modo per via del fisico in “decadimento”. Questo pensiero, che tendenzialmente viene riversato nei confronti delle donne, soprattutto se in passato hanno lavorato con il loro corpo, per fortuna non è affatto una regola e Cindy Crawford si è mostrata come meglio ha creduto, senza preoccuparsi minimamente del giudizio degli altri o del fatto che il suo fisico potesse non essere lo stesso di quando era più giovane.

Lei ha sicuramente mantenuto una forma fisica impeccabile, ma anche se avesse affrontato un grande cambiamento avrebbe avuto il diritto di mostrarsi in bikini.

Ma non solo, perché la supermodella e attrice si è anche mostrata nel modo più naturale possibile: i capelli sciolti e non perfettamente pettinati e il volto privo di trucco hanno fatto ancora di più la differenza, ma in positivo. Il suo bikini dell’estate non ha rivali, ma non per questioni fisiche: Cindy Crawford è un bellissimo esempio del tempo che passa e della bellezza sotto vari aspetti, e l’essere sicuri di sé e mostrarsi senza troppi filtri o inganni è sicuramente il modo migliore per essere apprezzati così tanto come lei.