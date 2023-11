Kaia e Cindy, ma non solo: tutte le coppie mamma-figlia top model

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

C’è un fenomeno, che in America, a Hollywood, tiene banco ormai da qualche anno, discusso tanto quanto criticato, al punto che Il New York Magazine lo ha eletto nel 2022 come trend dell’anno: il “nepo-baby“. Ovvero, lo dice la parola stesso (nepo, nepotismo) i “raccomandati”, i “figli di papà”, o “le figlie di mammà” quelli che hanno un accesso privilegiato allo star system in virtù del loro cognome. E non sempre per la loro bravura o in maniera meritocratica. Il cinema degli ultimi anni ne è piano: da Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith e Don Johnson, a Maya Hawke, nata dal matrimonio di Uma Thurman ed Ethan Hawke, fino a Lily Rose Depp, frutto dell’amore di Johnny e Vanessa Paradis. Senza contare Margareth Qualley bellissima figlia di Andie MacDowell, Zoe Kravitz, figlia di Lisa Bonet e Lenny Kravitz e Lily Collins, figlia di Phil.

Non che in passato, in quel di Hollywood, di casi famosi non ce ne siano stati: Jamie Lee Curtis ( figlia di Tony), Angelina Jolie, nata da papà “uomo da marciapiede” Jon Voight, Kate Hudson, figlia di Goldie Hawn e la stessa Melanie Griffith, figlia di Tippi Hedren ne sono un esempio, ma mai come negli ultimi anni l’invasione è stata massiccia. Non solo al cinema, ma anche nel mondo della moda. Dove le celebri top model iconiche degli anni ’80 e ’90 stanno lasciando il loro testimone alle figlie. Magari non bellissime, altissime e statuarie come le loro celebri mamme, ma che in virtù del celebre cognome sembrano avere un lasciapassare speciale per l’Olimpo delle Moda.

Kaia e Cindy, la coppia più famosa di mamma e figlia top

Tra le più belle c’è senza dubbio Kaia Gerber, classe 2001, figlia della super top model Cindy Crawford e del marito imprenditore (ed ex modello, ca va sans dire) Rande Gerber. Alta e slanciata quanto la mamma, stessi colori e lineamenti, Kaia è bellissima e magrissima. Forse un po’ troppo, tanto da essere finita spesso nel mirino delle critiche, viste anche le foto del prima, adolescente paffuta e sorridente. Evidentemente, essere la figlia di una delle donne più belle e famose degli anni ’80 e ’90 non è un fardello sempre facile da sostenere, ma Kaia, oggi compagna dell’attore del momento, l’Elvis Presley Austin Butler, è riuscita piano piano a trovare un suo equilibrio e la giusta misura. In tutti i sensi. Le foto della recente apparizione, insieme a mamma Cindy, all’evento Planet Omega’s Fashion Panel and Cocktail Party a New York, la ritraggono elegantissima e sorridente, bella quanto (se non di più) della celebre mamma.

Heidi e Leni Klum, bellezza e sensualità nel Dna

Seconda coppia sempre più famosa di mamma e figlia top model: la tedesca Heidi Klum, celebre angelo di Victoria’s Secret divenuta con la maturità celebre presentatrice tv e sua figlia Leni, nata nel 2004 dall’amore con Flavio Briatore. Leni non è altissima, 163 cm soltanto contro i 176 della mamma e per questo molti hanno storto il naso quando la ragazza ha cominciato a sfilare ed essere ingaggiata come testimonial da molti brand famosi. Eppure Leni, seppur piccola, sembra aver ereditato tutta la sensualità e il sex appeal di mamma Heidi. Il tempo (ci) e le darà ragione.

Kate Moss e Lila Grace, “piccole” ma seducenti

Kate Moss era la più piccolina delle celebri top anni ’90 (170 cm “appena” contro i 180 delle celebri colleghe del tempo) ma ha saputo farsi strada grazie a personalità e incredibile fotogenia. Caratteristiche ereditate dalla figlia Lila Grace, classe 2002 e ancora più minuta della mamma (163 cm), grazie alle quali la ventunenne sta macinando contratti e passerelle.

Monica Bellucci e Deva Cassel, due gocce d’acqua

Un’altra nepo baby di cui negli ultimi tempi si fa gran parlare e Deva Cassel, figlia di due sex symbol come Monica Bellucci, modella e attrice, e Vincent Cassel. Classe 2004, alta e bellissima come la mamma, dalla quale ha ereditato colori e le celebri labbra, Deva è lanciatissima come modella. Aspettando, proprio come fece la mamma, il passaggio al Grande Schermo. A quel punto il nepo baby sarebbe completato a 360°.

Christy Turlington e Grace Burns, l’ultima delle nepo baby

Tra le ultime arrivate nel gruppo di nepo babies della moda c’è Grace Burns, classe 2003 e figlia di un altro mito degli anni ’80 e ’90: Christy Turlington, una delle famose “big six della moda”. Poteva nascere bruttina?

Per quanto riguarda le altre grandi top dell’epoca Linda Evangelista, Stephanie Seymour, Elle Macpherson, Claudia Schiffer, Helena Christensen hanno avuto solo figli maschi, sennò avremmo aspettato anche le loro eredi al varco. Ci sarebbero la figlia di Gisele Bundchen, Vivian, classe 2012, che promette già bene e la figlia della Venera Nera Naomi Campbell, che per ora ha solo un anno, ma che senza dubbio sarà un capolavoro come mamma. Ai posteri…