Top model di ieri, come sono oggi: da Twiggy a Naomi

Inglese, attrice e cantante: questa è Dame Lesley Lawson. Nata il 19 settembre del 1949 è popolarmente conosciuta con il soprannome Twiggy. È stata una nota giovane modella nell'effervescente Londra degli anni '60 ed è diventata un'icona culturale britannica. Twiggy ha guadagnato notorietà inizialmente per la sua figura minuta e il look androgino, attribuito ai suoi grandi occhi, lunghe ciglia e capelli corti. È stata scelta come "Donna dell'Anno" in Gran Bretagna e soprannominata "Il Volto del 1966" dal Daily Express. Era apparsa sulle pagine di Vogue e The Tatler già nel 1967 dopo aver lavorato come modella in Francia, Giappone e negli Stati Uniti. La sua fama ha raggiunto ogni continente.