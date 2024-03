Il reality show sta per giungere al termine: la semifinale non ha brillato per contenuti e dinamismo

Fonte: Endemol Beatrice Luzzi

C’è stanchezza al Grande Fratello e si vede. Il reality show sta per giungere al termine dopo oltre sei mesi di polemiche, liti e passioni e la semifinale non ha brillato, come dovrebbe essere in un format del genere, per i suoi momenti iconici, anzi. Al centro della scena alcune coppie di questa edizione, che sembrano unite più per visibilità che per vero interesse (anche se sarà poi il tempo a stabilire la verità). Niente intrighi, niente spettacolo, niente suspance. Tutto molto statico e poco avvincente. Occorre correre ai ripari per il futuro del programma, già confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ancora? Voto 3

Non è una novità: il troppo storpia. La telenovela che vede protagonisti Mirko Brunetti e Perla Vatiero era un plus qualche mese fa, quando i due avevano da poco terminato l’avventura a Temptation Island. Era indubbiamente il giusto contesto per gustare il prosieguo della storia, del triangolo amoroso più chiacchierato dell’estate che coinvolgeva anche la tentatrice Greta Rossetti. Ora che quest’ultima è fuori dai giochi e Mirko e Perla hanno deciso di regalarsi un’altra possibilità tutto il resto è inutile e stucchevole. E l’ennesimo confronto tra Mirko (senza camicia) e Perla risulta indigesto anche ai fan più sfegatati dei Perletti.

Alessio, Anita e un gatto di troppo: voto 3

Le idee brillanti sembrano proprio mancare al Grande Fratello. E così dopo quello di Mirko Brunetti e Perla Vatiero tocca sorbirsi un evitabile siparietto tra Alessio Falsone e Petunia, la “cattivissima” gatta di Anita Oliveri. L’esperta di comunicazione e marketing è stata eliminata praticamente tre giorni fa ma è di nuovo al centro della scena – per la gioia dei suoi hater! – e pronta ad aspettare il ragazzo per il quale sembra aver perso la testa. Per Alessio, inoltre, Anita ha chiuso una storia decennale con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. “Non l’ho ancora sentito, devo un attimo metabolizzare tutto. Adesso l’unica cosa che mi sento di fare è continuare a guardare il Gf, i miei amici, Alessio…”, ha detto la Olivieri. Ma sono in pochi a credere alla genuinità di questo sentimento.

Beatrice Luzzi smaschera Garibaldi: voto 9

A pochi giorni dalla finale Giuseppe Garibaldi rispolvera il suo interesse per Beatrice Luzzi. “Calcolatore, stratega”: sono tanti, tantissimi, i telespettatori che sui social network si sono scagliati contro il collaboratore scolastico. Per fortuna l’ex attrice di Vivere non ci è cascata: “C’è il sospetto che sia più per strategia che altro. Mi chiedo in questi mesi dov’era? Me ne ha fatte di tutti i colori“. Garibaldi ha provato a difendersi: “Ci sono delle luci che non puoi spegnere”.

Ma Beatrice – supportata anche da Alfonso Signorini – non concede una seconda possibilità al ragazzo: “Ci sarò sempre per lui ma non mi interessa avere una relazione. Io perdono ma non dimentico“. Subito dopo Beatrice ha messo a tacere Letizia, che si è lamentata con la produzione del GF per non aver rivisto Paolo Masella. “Pero non è giusto, Alessio ha visto Anita, Perla Mirko, Federico la coreana e io non posso vedere Paolo. Giusto Bea?”. Luzzi iconica fino alla fine: “L’hai visto per sei mesi tutti i giorni, dai Leti”. Queen indiscussa.