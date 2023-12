Il Grande Fratello 2023 è in pieno svolgimento. Infatti la dinamica del famoso reality show va avanti, ormai, già da mesi e le relazioni tra i diversi concorrenti della casa più spiata d’Italia si fanno sempre più coinvolgenti. Nel corso della puntata del 2 dicembre 2023 del reality show sono stati sviscerati, nuovamente, gli argomenti centrali di questa stagione del programma televisivo. Primo tra tutti il chiacchierato triangolo amoroso composto da Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Anche la dinamica amorosa che lega Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Anita Oliveri è stata argomento di discussione.

Greta Rossetti, l’ingresso da vittima. Voto: 5

Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023, accettando, implicitamente, di convivere con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti e con Perla Vatiero, che era la sua fidanzata ai tempi della loro partecipazione a Temptation Island. L’ex tentatrice ha scelto d’infilarsi in una situazione complicata, ma l’ha voluto fare mascherandosi da grande vittima. Infatti, già dai suoi primi momenti nel reality show, l’ex tentatrice si è sciolta in lacrime, parlando della separazione dei suoi genitori.

In seguito, Greta Rossetti si è presentata nuovamente come la vittima della situazione, in merito al difficile rapporto amoroso con Mirko Brunetti, oggi concluso. Sembra, quindi, che la nuova concorrente abbia voluto varcare la soglia della casa tentando, anche, un ripulimento della sua immagine. Troppo pretenziosa?

Beatrice Luzzi, lucida a tratti. Voto: 6

Beatrice Luzzi è stata protagonista di due diversi blocchi durante la puntata serale del Grande Fratello 2023. In primis si è parlato della sua continua lotta con Anita Oliveri. Le due gieffine non sono mai andate d’accordo e, anche nella prima puntata del sabato sera della trasmissione televisiva, non se le sono mandate a dire. L’attrice è riuscita a rispondere a tono alle accuse della coinquilina, dimostrando la sua innata capacità dialettica. Un po’ meno brillante, invece, lo scambio verbale avuto, in seguito, con Giuseppe Garibaldi, che ha potuto provare, grazie alla complicità di una clip della produzione, che Beatrice Luzzi l’aveva effettivamente denominato “jolly ormai giocato”, come aveva affermato in passato. L’attrice, però, è riuscita con eleganza a portarsi fuori anche da questo labirinto verbale, dimostrano il suo innato charme. Rimandata alla prossima.

Perla Vatiero, leonessa. Voto: 10

Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello a metà novembre. La gieffina era già reduce da una precedente esperienza televisiva a Temptation Island, l’estate scorsa. Nelle casa la concorrente ha rincontrato l’ex fidanzato Mirko Brunetti, con cui sta riallacciando una complicità amorosa. La puntata del 2 dicembre 2023 del Grande Fratello ha messo il carattere della gieffina non poco alla prova, visto che nel reality show è arrivata anche Greta Rossetti, la ragazza per cui la sua storia d’amore s’è rotta. Perla Vatiero ha dimostrato, però, si salvarsi anche nelle occasioni più complicate, rispondendo con garbo e fermezza a qualsiasi provocazione del conduttore televisivo.

La gieffina, infatti, ha dovuto affrontare un nuovo confronto con l’ex tentatrice e ha dovuto sviscerare i suoi sentimenti per l’ex compagna in diretta televisiva il sabato sera su Canale 5, non sbagliandone una. Lottatrice.

Mirko Brunetti, troppo equilibrato. Voto: 7

Mirko Brunetti è entrato al Grande Fratello 2023 da personaggio semi conosciuto ma ne uscirà da vero animale da palcoscenico. Il gieffino regge botta a qualsiasi situazione, perfino quando viene lasciato in diretta televisiva o scopre che dovrà convivere con ben due sue ex fidanzate. Sempre un po’ ambiguo e sfuggente, nel corso della puntata del 2 dicembre ha dovuto prendere delle decisioni nette, che svelano un po’ cosa lui provi e pensi davvero dentro di sé. Nelle parole, però, il concorrente non si sbottona mai, trovando delle scuse plausibili anche alle scelte più estreme, come quella di eliminare Greta Rossetti dal gioco (poi salva). In definitiva, quindi, Mirko Brunetti sembra mancare un po’ di coraggio.