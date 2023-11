Mirko e Perla sono di nuovo vicini dopo la rottura a Temptation Island, ma Greta non ci sta e arriva nello studio del Grande Fratello per un faccia a faccia

Mirko e Perla sono sempre più vicini. In questa lunga settimana di Grande Fratello i telespettatori hanno visto la coppia di ex molto in confidenza, intenta a scambiarsi riflessioni sulla loro relazione finita in quel di Temptation Island dopo ben cinque anni di convivenza. È inevitabile che vi sia ancora un sentimento dopo tanto tempo insieme, un legame che resta anche quando tutto va a rotoli e gli interessi reciproci cambiano. Greta, l’attuale fidanzata di Mirko (almeno in teoria), non è rimasta a guardare ma il faccia a faccia in studio ha preso una piega inaspettata.

Grande Fratello, Mirko e Perla sempre più vicini

Si può davvero dimenticare una storia importante, la prima tra l’altro, in cui si è cresciuti insieme e si è vissuto l’una al fianco dell’altro un sentimento dirompente? La risposta è piuttosto ovvia, come hanno dimostrato Mirko e Perla nell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 27 novembre.

Perla non è entrata nella Casa più spiata d’Italia per riconquistare Mirko. Lontana da un pensiero del genere, però, ha avuto modo di trascorrere di nuovo del tempo al fianco dell’ex fidanzato, ritrovando quella complicità che pensavano fosse andata del tutto perduta. Si sono raccontati, hanno parlato a lungo, non sono mancati i momenti di pura emozione e commozione ed è stato lampante che tra i due vi sia ancora un sentimento profondo. È innegabile.

“La complicità con Perla è inevitabile, certe cose ti rimangono dentro. Sto riflettendo molto per me stesso perché comunque sto in un’altra relazione e quindi la mia testa è lì”, ha detto Mirko ad Alfonso Signorini. Perla ha confermato le parole dell’ex ma è stata molto chiara a tal proposito: “C’è complicità con lui, provo un bene enorme, non ho più rabbia per questo mi comporto in modo molto sereno con Mirko. Ma che io provo qualcosa o meno non lo so, perché ho avuto più di una delusione da parte sua che io sinceramente non ho affrontato, anche se ormai l’ho perdonato”.

Il faccia a faccia tra Greta e Perla nello studio del Grande Fratello

Ci è voluto un po’, ma alla fine è arrivato: l’atteso faccia a faccia tra Perla e Greta. Le due donne nella vita di Mirko, la ex e la nuova fiamma con cui ha intrapreso la nuova relazione sentimentale dopo Temptation Island. “Imperdibile” lo aveva definito Alfonso Signorini, eppure ha preso una piega decisamente inattesa.

“Dopo questo pianto mi hai un po’ spiazzato. Mi dispiace vederti così, da donna a donna. Ti chiedo scusa se ti ho ferito”, ha esordito Greta avendo visto una Perla triste e delusa che ricordava i momenti più difficili con il suo ex. “La colpa non è la tua, non ce l’ho assolutamente con te. Mi dispiace questo astio tra noi perché non mi piace questa guerra“, ha proseguito. Tutto con un tono ben diverso rispetto al suo primo ingresso nella Casa, quando inacidita diede della “gatta morta” ad Angelica.

“Non ho avuto mai nessun problema nei tuoi confronti. Nella Casa non mi sono permessa di dire niente di te in modo negativo. Non ho mai fatto nulla, ti ho sempre portato rispetto. La mia delusione non viene da te ma dalla delusione che mi ha causato Mirko”, ha risposto Perla con tono altrettanto pacato.

Tutto finito così, in modo inaspettatamente blando e pacifico con l’unica novità della serata: “È una persona ancora innamorata della sua ex fidanzata, quindi faccio cento passi indietro”, ha detto Greta. Mirko, dunque, è tornato single.