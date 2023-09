“Grande Fratello”, Angelica Baraldi avrebbe mentito sulla sua famiglia

Il Grande Fratello ha cambiato rotta. Alfonso Signorini ha accolto le richieste di Pier Silvio Berlusconi e ha fatto in modo che il reality imboccasse una strada differente rispetto alle edizioni passate, di certo molto più incentrate su un racconto che non è piaciuto al pubblico. Sono tornati i concorrenti Nip, ovvero le persone comuni. E, tra queste, compare la giovanissima Angelica Baraldi che è già finita nell’occhio del ciclone per non essere stata del tutto sincera. Avrebbe infatti mentito sulla sua famiglia, che proprio sconosciuta non è.

“Angelica Baraldi non dice la verità”: bufera al Grande Fratello

“Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti, e quindi ho deciso di ‘abbandonare’ la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me”, ha dichiarato nella clip di presentazione e prima di fare il suo ingresso in Casa, ma pare che le cose non siano esattamente come racconta.

A fare luce sulle sue parole è stata Deianira Marzano, che ha anche rivelato quali siano i suoi legami con la Virtus Bologna di cui è stata manager tra il 2020 e il 2021: “Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà”.

Questo non si significa che la sua famiglia non sia complicata, anzi, proprio perché proviene da un determinato ambiente potrebbe aver fatto più fatica a ritagliarsi uno spazio suo. Non ci sarebbe però stata alcuna interruzione di rapporti e, anzi, Angelica Baraldi avrebbe sviluppato la sua tesi di laurea sulla Virtus, chiaro segnali che i contatti sarebbero ancora intatti.

Il futuro del nuovo Grande Fratello

L’esperimento di Mediaset è di certo lodevole: era doveroso che si invertisse la rotta e che si fermasse la deriva degli ultimi anni in cui il reality è scivolato nel trash più profondo. Sono tornati i concorrenti comuni, ma in un’altra Italia e all’interno di una tv che non è più la stessa. La verità è che nessuno è più disposto a sorridere di se stesso e nessuno di noi è veramente sconosciuto. Basti pensare a Giselda Torresan, che ha taciuto di essersi dimessa dalla fabbrica in cui lavorava, e che già conta 130000 follower su Instagram.

Chi entra dalla Porta Rossa è consapevole di quello che accade fuori e i contatti non sono mai interrotti del tutto. Le dinamiche interne sono spesso influenzate da quello che succede all’esterno e che prontamente viene comunicato da Alfonso Signorini. A nulla vale l’assenza di orologi, di cellulari e di tutti gli altri dispositivi elettronici: il traino è la diretta – quella del lunedì e del venerdì – ed è da queste che parte tutto il resto. Ed è inoltre difficile sostenere un prodotto con una doppia diretta settimanale, soprattutto se si vuole puntare sulle storie dei protagonisti che in molti conoscono già.